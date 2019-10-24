北聯八仙會超凶殘！強押賭客電擊棒虐打剁腳筋　假好心送醫

記者張君豪／台北報導

家境富裕、台北市北投區望族現任北聯幫八仙會會長黃姓男子（29歲），之前曾因追求女友流連酒店花費甚鉅，甚至為了黑吃黑道上兄弟毒品，開車衝撞另名藥頭，更扯的是，黃男還首創一條龍暴力討債服務，率幫眾押走欠債賭客以棍棒、電擊棒毆打凌虐、甚至切斷對方腳筋後，主動載被害人去醫院急救，藉此規避刑責，手段相當殘忍，刑事局24日收網逮捕這名北聯幫要角及其他10名幫眾。

▲刑事局逮捕北聯幫八仙會會長黃姓主嫌在內共11 人起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕北聯幫八仙會會長黃姓主嫌在內共11 人起獲大批贓證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出綽號「黑胖」的黃嫌，是北投陳姓望族的富二代，年幼時因故改姓，家中長輩曾擔任北投區里長，黃家境富裕卻選擇加入北聯幫混兄弟，糾眾擔任八仙會長逞凶鬥狠，2015年曾因販毒遭警方逮捕。

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪攝）

另外，2017年7月起，黃嫌涉嫌在北投當地自強街、泉源路及北投路發生開車衝撞另名洪姓藥頭，雙方糾紛起因於毒品買賣，黃嫌率領小弟駕車守在對方住處埋伏，見洪男與女友共乘機車出現，以雙車包夾開車打算撞死仇家，所幸洪男傷勢並不嚴重，事後無奈報警求助。

同年8月間深夜11時，黃嫌等人趁被害人駕車到泉源路訪友時，趁機刺破車輛輪胎、並拿辣椒水噴灑被害人打算強盜車輛，卻因車胎破裂無法駛離，趁亂取走車內3萬餘現金；也曾以類似手法打破富商BMW M5名車竊取車內30多萬現金逃逸，且以手機錄下破窗行竊過程並外傳，結果成為最好的犯罪證據。

黃男陸續遭到北市警方拘提移送，但仍死性不改，刑事局指出他開設博弈網站並經營天九牌賭場，並以暴力押走欠錢賭客，以棍棒、電擊棒毆打凌虐、打到被害人奄奄一息，甚至持刀斷腳筋立威，之後為了規避刑責還首創一條龍服務，主動把被害人送往北投振興醫院救治，但目的是為了創造「協助被害人就醫」，藉此規避刑責；警方統計，被打成輕重傷的被害人約有4人。

刑事局偵四大隊歷經長時間蒐證，今年8、9、10月間陸續收網共拘提包含北聯幫八仙會黃姓會長、王姓助手等11人到案，警在其住處及據點查扣本票5張面額約240萬元、互助會結算單3張、彈簧刀虎爪刀、犯案所穿著之運動鞋及手機等贓證物，訊後依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由、強盜、恐嚇取財等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦，包含黃姓主嫌在內共有8人遭聲押獲准。

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