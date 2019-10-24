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台南種菜阿伯買刮刮樂　幸運抱走千萬頭獎樂當養老金

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▲「1000萬大富翁」第2個頭獎1000萬元於台南市麻豆區吉佑彩券行被刮出，幸運得主是一位種菜阿伯。（圖／台彩提供）

▲「1000萬大富翁」第2個頭獎1000萬元於台南市麻豆區吉佑彩券行被刮出，幸運得主是一位種菜阿伯。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

今年1月桃園市大園區有位種菜阿伯刮出刮刮樂「1,200萬大吉利」頭獎1,200萬元後，台彩表示，日前「1,000萬大富翁」第2個頭獎1,000萬元於台南市麻豆區「吉佑彩券行」被刮出，幸運得主恰巧也是一位種菜阿伯。

台彩指出，「1,000萬大富翁」第2個頭獎1,000萬元於台南市麻豆區「吉佑彩券行」被刮出，在刮出大獎之前，售出千萬大獎的「吉佑彩券行」代理人盧君霖夢見財神爺在夢中對她微笑，還送她一疊金紙，不久這位阿伯就在店內刮出1,000萬元大獎。

請繼續往下閱讀...

吉佑彩券行盧君霖表示，刮出大獎當天中午，有位身材微胖、務農的阿伯穿著拖鞋、騎著摩托車來到店裡，一進門就說要買面額1,000元的刮刮樂，請她拿最上面的那張「1,000萬大富翁」。阿伯原本以為自己刮中100萬，沒想到再次確認後，發現1的後面總共是7個0，原來是刮出了頭獎1,000萬元，阿伯相當開心，要把獎金當作儲蓄養老的基金。

盧君霖也回想起前一陣子做夢，夢到常去的嘉義文財殿裡的財神爺竟轉頭對她微笑，還遞給她一疊金紙，本來她打算拿到金爐燒掉，沒想到旁邊有人跟她說，「這不能燒，是財神爺要給妳的錢財」，於是趕緊再將金紙收好。想不到這個夢真的應驗了，盧君霖在售出大獎的隔天立刻就去廟裡拜拜答謝神明。

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