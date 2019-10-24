拒絕替韓國瑜輔選？　王金平：我是支持他選市長　後面就沒了

記者楊蕓／台北報導

外傳前立法院長王金平25日將宣布「裸退」政壇，外界關注是否幫國民黨總統參選人韓國瑜輔選？王金平24日受訪時反問，「我不是講了我參選到底嗎？怎麼還會去輔選別的總統候選人呢？」並重申他是支持韓國瑜選市長、支持他做好市長，「後面就沒有了」。

據了解，王金平25日將在立法院會發表感性演說，有別過去就國家大政提出諍言，王金平將著重回顧自己44年立院生涯，不過，「是告別立法院，不是裸退」。

王金平24日出席前財政部長顏慶章新書發表會，會前受訪時針對「裸退」政壇的傳聞做出回應，他強調，他指的是不留在立院，且最慢也是明年1月31日告別，明天還是會照質詢稿唸，影片則是為44年立院生涯留下紀錄，不是為了明天宣布退不退的問題。

外界關注之後會不會幫立委參選人站台？王金平表示，有委員要求我輔選的話，當然盡力而為；媒體追問，是否會幫韓國瑜輔選？王金平則笑說，「我不是講了我參選到底嗎？怎麼還會去輔選別的總統候選人呢？而且我講過了，我支持韓國瑜選市長，我支持他做好市長，後面就沒有了。」

會後，王金平被問到，若國民黨內有人推薦他去當不分區立委，是否願意？王金平答，「我說過我絕對不留在立法院的嘛！該畢業就畢業嘛！人總要能夠在適當的時機，畫下一個完美的句點」，至於是否有考慮脫黨參選？王則說「那以後再說吧！」

▲王金平出席前財政部長顏慶章新書發表會。（圖／記者徐斌慎攝）