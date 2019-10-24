韓國瑜傾聽之旅第9天　楊秋興批離譜：要選總統才來傾聽

記者陳豐德／高雄報導

韓國瑜啟動總統大選「傾聽之旅」，24日上午先參加彥武集團創辦人姚武年告別式，恰巧前高雄縣長楊秋興也有到場，但2人會場零互動。針對韓國瑜的傾聽之旅，楊秋興表示「還要傾聽，代表說你一點準備都沒有」，直批韓「那不是太離譜了嗎？」

▲楊秋興批評韓國瑜要選總統才傾聽太離譜。（圖／記者吳奕靖翻攝）



由於韓國瑜民調遲遲沒有起色，被蔡英文追著打，外界傳言可能啟動「換柱2.0」，楊秋興表示大眾認為今年的國民黨應該凶多吉少，從開始就是錯誤的政策，一個黨應當要為國舉才；國民黨原本有一個天王級的人選郭台銘，應該要營造全黨去支持才對，楊認為韓「沒有正當性」，國民黨錯過機會，一盤好棋把它搞得很亂。

而韓國瑜近期展開的傾聽之慮，楊秋興一廳隨即說「選總統跟人家說要傾聽之旅？那不是很奇怪嗎，你還要傾聽，代表說你一點準備都沒有！」楊認為選總統本來是有抱負、有想法，你要為了國家來奉獻、來發展才對，怎麼會選總統才來傾聽之旅，批韓「那不是太離譜了嗎？」

楊秋興還提到郭董現在當然是沒有要選，但為了台灣好，「吳敦義要有魄力、要有遠見，我覺得現在不是面子的問題。」記者追問魄力是指什麼，楊則說若韓國瑜民調低於20%，那國民黨要不要換？

楊秋興大膽直言「你要換的話你應該要找會當選的人才來選，我覺得國民黨愧對台灣人民，你提名這樣一個候選人，你怎麼向台灣人民交代？怎麼向孫中山交代？」

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