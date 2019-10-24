呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」





▲呂秀蓮、蔡英文。（合成圖／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

殺害女友潘曉穎的港籍凶嫌陳同佳，在港府拋出自首說後，引發台港政治與司法大戰。蔡政府從拒絕陳同佳來台，後來在22日最後時間死線前出手，派人前去押陳同佳來台，被批評是政策髮夾彎。對此，前副總統呂秀蓮22日在政論節目表示，執政單位很少碰到真正的挑戰，總統蔡英文如政治的蒙娜麗莎，遇事神祕一笑。

呂秀蓮表示，行為者跟被害人都是香港人，但犯罪發生地在台灣，台灣是屬地主義就有管轄權，只是兇手逃回香港，但所有犯罪證據通通在台灣，香港沒有任何犯罪證據，只能用一些旁支節關陳同佳，現在出獄了。

呂秀蓮提到，香港的法律還有一個規定，對香港人在境外犯罪不處罰，陳同佳就可以逍遙法外，死者的父母與親友一定是非常憤慨，而台灣政府正式通緝，也希望能夠跟香港司法互助，「那香港沒有北京同意，當然就不予置理」，如今陳同佳出獄，也相信台灣的司法，台灣卻拒絕。

呂秀蓮指出，司法權力就是國家主權的象徵，一個國家有權力行使司法權，代表這個國家有主權，「千載難逢的機會啊！」蔡英文應答應讓陳同佳來台投案才是，「妳自從年輕的時候，做陸委會主委，我從來也沒有看到妳為了台灣真的跟北京當局argue過什麼，妳都是這麼地淑女化、都不講話」。

呂秀蓮說道，台灣若讓陳同佳來投案，就能用中華民國的刑法與法院體制，向香港、中國大陸、全世界彰顯台灣是一個民主法治且人權的國家，連逃到香港的罪犯都心甘情願要來投案，這是多麼好可以彰顯台灣的機會，為什麼放棄了？

呂秀蓮認為，要思考的是台灣若沒有辦陳同佳，台灣會受到什麼傷害？這樣全世界殺人放火的人都覺得到台灣犯罪，拍拍屁股就可以走人了，「台灣要變成一個犯罪的天堂嗎？」台灣沒有幾個邦交國，能夠有互助協定國家畢竟有限，還有更多沒有互助協定，「香港如果我人就是不交給你，我們一點辦法都沒有」。

呂秀蓮提到，最主要是香港沒有任何證據，不能起訴陳同佳殺人罪，台灣應受理，「不但不會說主權受傷害，你怕北京搞什麼鬼嗎？」這就看出執政單位很少碰到真正的挑戰，遇事能躲就躲，「我以前說她（蔡英文是政治的蒙娜麗莎，她就是這樣神秘一笑」，迷死很多人，那裡面有很多玄機。

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