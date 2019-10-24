猜猜雷射有幾種？　王正坤長榮大學演講醫美產業發展

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀到長榮大學專題演講醫學美容產業發展趨勢，協助大學生就業或升學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學醫藥科學產業學系陳晴彤老師，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師到校專題演講醫學美容產業發展趨勢，讓學生了解醫學美容相關產業脈動及實務專業知識，協助大學生就業或升學。

這次課程也屬於高等教育深耕計畫-弱勢協助機制多元學習輔導助學金之自主學習輔導活動，鼓勵學生多多聽課，透過「以學習取代工讀」的輔導機制，使經濟弱勢學生得以同時兼顧課業與生活所需。

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王正坤醫師一開始就詢問學生們，喜歡老師給釣竿或給魚，學生們回答喜歡釣竿，因為給魚，一次就吃完了，給釣竿指導釣魚的方法，可以讓學生擁有謀生的能力。接著，王正坤醫師詢問學生有聽過哪幾種雷射？因為不同的病灶需要使用不同的雷射，王正坤醫師詳細介紹雷射依照功能性可區分為除黑色斑雷射、除血管雷射、除毛雷射、磨皮雷射、飛梭雷射等。

除黑色斑雷射包含波長532奈米的釹雅克雷射、波長694奈米的紅寶石雷射或波長755奈米的亞歷山大雷射。除血管雷射專門去除紅色病灶，有波長585奈米的染料雷射、波長1064奈米的長脈衝釹雅克雷射或脈衝光。除毛雷射有波長755奈米的長脈衝亞歷山大雷射、波長810奈米的二極體雷射、波長1064奈米的長脈衝釹雅克雷射或脈衝光。磨皮雷射可以把皮膚磨平或挖洞，可以使用波長2940奈米的鉺雅克雷射或波長10600奈米的二氧化碳雷射。

飛梭雷射可以改善毛孔，最早是波長1550奈米雷射，後來在波長2940奈米的鉺雅克雷射或波長10600奈米的二氧化碳雷射加上飛梭探頭，也可以把雷射飛梭化。飛梭是為了減少雷射傷害，促進傷口癒合，而把雷射的單一光點變成很多點陣的小光點，例如皮秒雷射的聚焦探頭，就把皮秒雷射加上蜂巢透鏡，把雷射光點變成點陣分布的很多小光點。雷射的副作用是發生發炎後色素沉澱或疤痕，必須事前預防副作用，並且提前告知患者，在患者簽署同意書之後，才能治療。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，藝群集團旗下有6家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師順著釣竿謀生的概念，希望學生如果選擇往醫美產業發展，必須擁有謀生的專業知識、技能與方法，鼓勵學生使用「學習」來發展專業職能，秉持誠信原則，不要欺騙客人或同事，在職場必能出類拔萃，擁有傑出的成就。