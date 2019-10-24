社區智慧升級　超過千棟樓宇電梯搶安裝數位佈告欄

▲內湖忠泰大美社區裝了數位佈告欄後，環境更有質感，住戶直接掃Qrcode還可以便利網購民生用品。（圖／分眾傳媒提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著數位時代來臨，傳統社區佈告欄因紙張張貼容易雜亂無章，一來影響居住環境、一來資訊不易閱讀，國內唯一電梯電視聯播網公司「分眾傳媒」於今年6月起，開始在雙北地區推廣電梯數位佈告欄，由於精緻化版面，且能隨時更換的即時特性，替社區升級e化，吸引社區住宅居民青睞。截止10月已經有256個社區合作，共計1,208棟樓宇、1,637台數位佈告欄。其中合作的內湖忠泰大美社區陳琪靜主委表示，裝了數位佈告欄後，讓環境更有質感，住戶也可以直接掃Qrcode網購民生用品，十分方便，管委會公告被看完的比例也大大提升，有助於社區溝通傳達。

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近來崛起的數位佈告欄外型簡潔俐落，採取無紙化呼應環保，活化大樓環境，還能額外增加管委會收入，讓許多住宅紛紛採用。以「分眾傳媒」推出的佈告欄升級計畫為例，數位佈告欄採用Full HD面板，分成上下兩格，上格輪播廣告，並篩選屏除腥羶色廣告，下格則以清晰設計版面張貼各類社區公告，大樓完全不需支付任何費用，從安裝、更新到維護都由業者一條龍負責，還可每周及時更換公告內容，讓資訊轉化為主動曝光。

今年開始安裝數位佈告欄的忠泰大美社區陳主委表示，社區非常支持智慧科技化，也想響應綠能無紙政策，加上今年也參與了台北市優良社區選拔，期望能透過增設好項目，更為社區盡一份心力，恰好聽聞分眾傳媒在推廣住宅數位佈告欄，便主動聯繫裝設，在一周內迅速完成裝設，讓住戶搭乘電梯時能得到很多資訊。

陳主委說，「上半部屬於生活廣告資訊，對社區住戶提供相關優惠，下方又有社區公佈欄，讓住戶在搭乘電梯時，能接收較多訊息，而且裝設的軟硬體設備、相關施工保固都由業者全部免費承接，原本一開始還擔心會不會省了紙張，卻反而多了電費，後來發現電費每月只要少少幾十塊，分眾還提供每月每台500元補貼，像我們社區裝了四台，每月就多了2,000塊。」

忠泰大美社區林侑達主任也表示，裝設以後，住戶反饋都很不錯，改變最多的地方有2個，一是住戶可以直接掃佈告欄上的Qrcode，直接網購民生用品，貨品都可含運送達，十分方便，二是管委會公告被看完的比例大大提升，有助於社區內部訊息溝通傳達，除此之外，每月還省下了1包以上的A4紙張，為環保盡了份心力，忠泰大美社區致力於推展社區發展，陳琪靜主委與委員們更是不遺餘力，因此在優良社區評鑑中獲得第三名佳績。

▲忠泰大美社區在優良社區評鑑中獲得第三名佳績。