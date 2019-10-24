交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

記者許凱彰／台北報導

「他」的配偶欄上，另一半的名字，是「他」。小銘與小玄交往了12年，終於在108.5.24這天在台灣「合法登記結婚」，成為台灣第一對「同志夫夫」，完成了小玄的夢想。在婚禮上，小玄的爸媽更在訪問中暖心說出自己的真心話。

小銘、小玄回想這一路走來，常常遇到陌生人異樣的眼光，以及親朋好友的不認同，當然這些種種也讓他們爭吵過，而之後變成溝通、了解，最後到了支持，這些其實都是很不容易的事。他們知道，愛真的沒有不同，只是性向上的差異而已。

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▲愛沒有不一樣，只是性向不同而已。（圖／一件襯衫授權提供，下同。）

談論到與異性婚姻差別的地方，小銘表示，「我們遇到許多跟異性婚姻相同的問題，甚至還有更多質疑。」除此之外，他還提到，「我們其實想要有個孩子，未來一定會碰到領養小孩、代理孕母的問題，很多人覺得同性家庭會造成小孩子變成同性戀，從領養到教養，都是困難。」

小銘接著說到，「孩子也可能因為我們的身份，受到其他人的歧視，這會是我們未來的一大課題。」對此，小玄表示認同說，壓力是世俗給的，過好自己生活才是最重要的，在愛面前，他們其實跟一般人一樣。

小玄的爸媽在他們6月22日的婚禮當中接受《ETtoday星光雲》特企訪問直言，很開心他們2個可以走到這一步，中間還是有多多少少的爭吵，很感謝同性婚禮有這麼多人的祝福，希望這是一個「好的開始」。

在說到當時交往時家裡有沒有經過一些風波時，小玄的爸爸說，「那個時候他們就是朋友，之後相處時間久了，就是家人了。」小玄的媽媽也提到，「就像多了一個兒子一樣，小孩開心最重要，希望他們可以帶動一些東西（思想），他們就是很單純的愛，愛沒有不一樣」。

以前的他們很在乎那些言語甚至有些受傷，現在仔細看網路上的留言，已經學會了一笑而過。在受訪時，小銘表示，這社會需要多一些愛與溝通，台灣有一群人默默為同婚努力了好幾十年，終於走到了這天，得感謝許多人的付出與貢獻。

不只如此，小銘還提到，持反對意見的朋友，希望也能夠聽聽他們的心、看看正確的資訊，其實愛就是愛，不會因為性別而更改。最後小玄想對還在努力朝幸福邁進的人說，「不要害怕，我們會陪著你前進。走在這條路上本來就不容易，相信自己、相信愛，總有一天會雨過天晴，出現那道彩虹。」