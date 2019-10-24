　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共十九屆四中全會　10/28~10/31北京召開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中共十九屆四中全會10/28至10/31在北京召開。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

中共中央政治局今（24日）召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題，中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）將於10月28日至31日在北京召開。

《新華社》報導，中共中央政治局聽取《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆四中全會審議。

事實上，相較於此次會議，外界更關注的是四中全會召開時間。《香港01》報導，四中全會舉行的日期之所以遲遲喬不攏，主要是因香港反送中示威抗議已持續4個多月，加上中美貿易戰造成中國大陸經濟衰退，導致中共內部政局不穩定。

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲2019大陸全國兩會。（圖／記者曾俊豪攝）

依據中共黨章，中央全會每年至少舉行一次，黨代會閉幕後立即召開「一中全會」，決定中央領導班底；隔年召開「二中全會」，決定國家機構人選，之後每年的10或11月（或是提前至9月、延後至12月）陸續召開三中全會、四中全會、五中全會、六中全會與七中全會。

一般來說，三中全會聚焦經濟，四中全會以法律或黨建為主，五中全會將討論下一個五年規劃，六中全會聚焦社會或文化，七中全會則為即將舉行的下個黨代會做準備。

ET快訊
余苑綺錯過黃金時間變癌症四期！早爆「恐怖隱形前兆」…醫：嚴重
石虎監測「偷機大盜」落網！接連盜38台　拒吐露作案動機
停止贊助金馬獎！「正式終止合作」瑪莎拉蒂說話了
殺人網美「正到逃過死刑」！人氣太高粉絲動員求情　法官改判輕罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

特斯拉上海超級工廠曝光　Model 3建造成本比美國低65%

放學回家！小學生半路遭馬蜂群「圍攻」...狂螫100多下當場休克

離婚戰開打！當當創始人李國慶「遭CEO妻爆料有梅毒」　他氣炸反嗆：神經病

尚未收到選舉確認通知　黃之鋒角逐議員恐生變

華聞快遞／12.1開始！重慶過境免簽從72小時「延長至144小時」

女大生燦笑PO出最後1張「黑白獨照」…心碎認：想在好天氣死掉！江邊失聯2天

中共十九屆四中全會　10/28~10/31北京召開

影／與駕駛馬路開打！嫩妹「衣服被脫掉」一陣狂扭...雪白大長腿路人看傻

影／示愛遭拒！29歲男爆氣「開車奪命」...下秒撞上白色轎車　女駕駛奮勇救童

美國用台灣問題打壓大陸　孫亞夫：兩岸在干涉與反干涉間較量

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

特斯拉上海超級工廠曝光　Model 3建造成本比美國低65%

放學回家！小學生半路遭馬蜂群「圍攻」...狂螫100多下當場休克

離婚戰開打！當當創始人李國慶「遭CEO妻爆料有梅毒」　他氣炸反嗆：神經病

尚未收到選舉確認通知　黃之鋒角逐議員恐生變

華聞快遞／12.1開始！重慶過境免簽從72小時「延長至144小時」

女大生燦笑PO出最後1張「黑白獨照」…心碎認：想在好天氣死掉！江邊失聯2天

中共十九屆四中全會　10/28~10/31北京召開

影／與駕駛馬路開打！嫩妹「衣服被脫掉」一陣狂扭...雪白大長腿路人看傻

影／示愛遭拒！29歲男爆氣「開車奪命」...下秒撞上白色轎車　女駕駛奮勇救童

美國用台灣問題打壓大陸　孫亞夫：兩岸在干涉與反干涉間較量

「3大族群」適合 投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

長毛臘腸拉肚子！媽妙招護毛「秒變綠鐘擺」　網笑炸：以為骨折

北聯八仙會超凶殘！強押賭客電擊棒虐打剁腳筋　假好心送醫

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

機智媽「手貼警示車格」：亂停就拖走　二寶秒變老司機！超狂家教讚爆

呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」

12強／人不在棒子在　張進德拿張育成國旗球棒出賽

福斯「新跨界休旅」T-Cross媒體預賞　實車外型更好看！

特斯拉上海超級工廠曝光　Model 3建造成本比美國低65%

全球最驚悚鬼屋！闖關前需簽「40頁切結書」...成功闖完可獲61萬

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

港姐穿鏤空比基尼露水滴奶！正面神秘三角洲乍現

PUA講師一日睡3女　教乖乖男「最速脫單」

嫩妹馬路打架　衣服被脫掉了

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

外媒稱「撤換林鄭月娥」　陸外交部回應了

「才華全能女星」獲建築大獎　網群嘲

噴泉突啟動　5歲妹被衝上6公尺高空

陳同佳「赴台自首原計劃」曝光！

他下車買早餐　車門瞬間被削斷

馬雲歎：企業太重視學歷

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

喊話司法互助　陳明通:死者是香港人

狂砍5刀！男大動脈外露倒血泊　兇嫌冷笑說原因

更多熱門

相關新聞

孫亞夫談兩岸　干涉與反干涉間較量

孫亞夫談兩岸　干涉與反干涉間較量

第六屆兩岸智庫學術論壇在杭州舉行，大陸海協會副會長孫亞夫22日指出，美國從各方面著手，包括利用台灣問題對大陸施壓，已加劇兩岸之間的較量。他舉例，兩岸之間正進行干涉和反干涉的較量。

日吃一家重慶麻辣鍋 「82年才吃的完」

日吃一家重慶麻辣鍋 「82年才吃的完」

重慶火鍋底料爭霸戰 年搶百億「最遠賣去中東」

重慶火鍋底料爭霸戰 年搶百億「最遠賣去中東」

青、紅花椒立大功 重慶火鍋年賣百億

青、紅花椒立大功 重慶火鍋年賣百億

中美加深信任 韓學者預測「未來可能脫鉤」

中美加深信任 韓學者預測「未來可能脫鉤」

關鍵字：

四中全會北京習近平特派現場

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面