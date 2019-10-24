中共十九屆四中全會　10/28~10/31北京召開

▲中共十九屆四中全會10/28至10/31在北京召開。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

中共中央政治局今（24日）召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題，中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）將於10月28日至31日在北京召開。

《新華社》報導，中共中央政治局聽取《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆四中全會審議。

事實上，相較於此次會議，外界更關注的是四中全會召開時間。《香港01》報導，四中全會舉行的日期之所以遲遲喬不攏，主要是因香港反送中示威抗議已持續4個多月，加上中美貿易戰造成中國大陸經濟衰退，導致中共內部政局不穩定。

▲2019大陸全國兩會。（圖／記者曾俊豪攝）

依據中共黨章，中央全會每年至少舉行一次，黨代會閉幕後立即召開「一中全會」，決定中央領導班底；隔年召開「二中全會」，決定國家機構人選，之後每年的10或11月（或是提前至9月、延後至12月）陸續召開三中全會、四中全會、五中全會、六中全會與七中全會。

一般來說，三中全會聚焦經濟，四中全會以法律或黨建為主，五中全會將討論下一個五年規劃，六中全會聚焦社會或文化，七中全會則為即將舉行的下個黨代會做準備。