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移工商店兼營「地下匯兌」3年經手2億多元　宜蘭掃蕩6家逮11人

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▲▼宜蘭警方一舉查獲6處地下匯兌的外勞商店，帶回11人並起出新臺幣約18萬元、結匯單、電腦等證物。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭警方一舉查獲6處地下匯兌的外勞商店，帶回11人並起出新臺幣約18萬元、結匯單、電腦等證物。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

俗稱「地下銀行」的外勞商店，因手續費較便宜及語言溝通較方便，且當天匯當天對方就可收匯 ，每一筆的手續費及郵電費還約可省下新台幣3至4百元，成為在宜蘭工作的外勞最愛，3年來「地下匯兌」經手匯兌金額逾2億，宜蘭警方23日兵分多路，一舉查獲6家，帶回11人及查扣現金新臺幣約18萬元、結匯單、電腦等證物，訊後依違反銀行法移送偵辦。

▲▼宜蘭警方一舉查獲6處地下匯兌的外勞商店，帶回11人並起出新臺幣約18萬元、結匯單、電腦等證物。（圖／記者游芳男翻攝）

警方發現宜蘭外勞商店經營地下匯兌，多找外籍移工充當店員，主打母語服務，還會以低廉手續費削價競爭，當日匯款當日到，推出匯款集點換生活用品等活動，經營手法成熟。

警方為防止境外資金介入選舉，宜蘭刑大，各分局偵查隊、外事科及宜蘭調查站等單位組成專案小組，透過教育訓練，期前規劃、盤點並清查宜蘭可能涉及「地下匯兌」之高風險場所。

經專案小組深入追查逐一過濾，23日時機成熟，兵分多路，同步執行「掃蕩地下匯兌專案」，共計查獲6處經營地下匯兌場之外勞商店，帶回11人偵辦，現場查扣現金新臺幣約18萬元、結匯單、電腦、手機、匯款單1批、監視器、掃瞄機、印表機、傳真機及點鈔機等證物。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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