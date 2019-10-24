3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

▲韓國瑜今前往台西安西府參拜。（圖／記者賴君欣攝）

記者許宥孺、莊智勝／雲林報導

國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」24日來到雲林台西安西府參拜，會後接受媒體聯訪時，韓國瑜針對昨天答允的「3000m以上高山廣設升旗台」一事作出詳細解釋，直指自己當時就直言「難度很高」，「我們能做的，是把年久失修的升旗台考慮整修、整理乾淨，其他一定看狀況，不是想到哪就做到哪！」

現場記者提問，針對高山廣設升旗台一事，有山岳協會認為不可行，甚至還作出批評；對此，韓國瑜則認為，「媒體報導可能不夠完整！」韓國瑜解釋，昨天座談會中，這位支持者相當熱愛中華民國，可能又有爬山的嗜好，因此才會提出這樣的構想，希望在海拔3000公尺以上高山都能夠豎立國旗，「但是我當場就回答了，台灣3000公尺以上高山有200多座，要每座都蓋一個升旗台，那是不可能的！」

「熱愛中華民國非常好！」韓國瑜指出，現在能夠做的，就是看看山區中有沒有已經蓋好的升旗台是年久失修、破損的，「我們可以把它整修、整理乾淨，如果要每個山都蓋，還要考量森林景觀、路線、水土保持等問題，這個難度太大了，我們一定要看狀況，不是說想到哪就做到哪，不是這個意思！」

▲韓國瑜表示，要蓋升旗台需要考量森林景觀、路線、水土保持等問題，難度相當高。（圖／記者賴君欣攝）

此外，韓國瑜也再度抨擊總統蔡英文，認為2020總統大選主要政黨候選人應該要清楚表達心中理想、論述，直接告訴2300萬民眾，蔡英文執政3年半，必須要交出成績單，看看人民是越來越富有、還是越來越貧窮。

在聯訪結束、韓國瑜轉身準備離開時，現場有中天記者提問，針對今早中國時報記者遭到內政部長徐國勇嗆聲「講話客氣點」一事有何看法？韓國瑜聽聞後沒有做出任何回答，隨即快閃離場。

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