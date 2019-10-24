財經網美讚爆吳怡農…不只有肌肉　「全台最瞭解國防預算的前幾人」

▲吳怡農。（圖／記者范綱儀攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農自投入2020大選後，一身結實的肌肉屢受外界討論。不過，財經網美胡采蘋則在臉書上替吳怡農平反，大讚他非常努力，且是全台灣最瞭解國防預算的前幾個人之一。

胡采蘋表示，認識吳怡農好多年了，在他還在高盛證券時，主動從香港飛來台北談案子，沒想到他說，想要贊助在台灣的調查報導，因為台灣的新聞越來越灌水，擔心台灣沒有真實的好報導了，擔心台灣的新聞學院學生不再進入新聞產業。

胡采蘋說，自己當時沒把調查報導計畫太當真，覺得他的財力沒辦法燒多久，而且做這件事情需要一個執行幕僚來好好專心經營，甚至進行後續募款，所以就隨便應付了過去。

後來，胡采蘋聽說吳怡農離開高盛，有一天在網路上看到他寫的一篇分析台灣國防預算的文章，他已經進行了一系列研究，把近年台灣國防預算、採購項目都細讀了一遍，對兵役制度、建立菁英軍種等國防議題都有宏論。

雙方當時透過電郵聯絡，胡采蘋說，吳怡農跟她說，自己回台灣當兵了，並且開始籌備關注台灣國防事務的網站，也就是現在的「壯闊台灣」。

胡采蘋提到，吳怡農在參選立委之前，怡最後一份工作在國安會，他一心研究的課題，是一旦臺海發生戰爭，台灣本島陷入被攻擊情境時，所有的道路橋樑、公共設施、供電、供水、糧食供應等，台灣會遭遇哪些危機劇本，現在應該如何規畫公共建設，「因為他說，台灣只有自己，他必須讓台灣在最糟的情形下也能靠自己站起來，仍然是一個獨立之島。」

胡采蘋強調，吳怡農可能是全台灣最瞭解國防預算的前幾個人之一，他在三十多歲以前，在全世界最好的投資銀行工作了十年，看過無數投資案，寫過無數調查報告，真金白銀的替高盛證券賺過無數錢，有大好的未來，可以到處泡妞，「但他選擇回台灣，投入一個很複雜、困難的國安議題」，甚至在他所代表的政黨陷入低潮時，站出來投入最困難的選區，「即使所有人都說他不可能贏蔣萬安」，上次見面時他還是樂觀的告訴我：「我現在還不算真正開始呢！」

胡采蘋大讚吳宜農，「他真的不是只有肌肉」，他可能是我認識過心地最純粹的幾個人之一，是真正會為了他的信仰付出的人。「我知道他就算選不好，但他絕對不會認輸，一定會打到贏的那一刻。吳怡農就是這樣的一個人。」

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

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