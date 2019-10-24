　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財經網美讚爆吳怡農…不只有肌肉　「全台最瞭解國防預算的前幾人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳怡農。（圖／記者范綱儀攝）

▲吳怡農。（圖／記者范綱儀攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農自投入2020大選後，一身結實的肌肉屢受外界討論。不過，財經網美胡采蘋則在臉書上替吳怡農平反，大讚他非常努力，且是全台灣最瞭解國防預算的前幾個人之一。

胡采蘋表示，認識吳怡農好多年了，在他還在高盛證券時，主動從香港飛來台北談案子，沒想到他說，想要贊助在台灣的調查報導，因為台灣的新聞越來越灌水，擔心台灣沒有真實的好報導了，擔心台灣的新聞學院學生不再進入新聞產業。

胡采蘋說，自己當時沒把調查報導計畫太當真，覺得他的財力沒辦法燒多久，而且做這件事情需要一個執行幕僚來好好專心經營，甚至進行後續募款，所以就隨便應付了過去。

後來，胡采蘋聽說吳怡農離開高盛，有一天在網路上看到他寫的一篇分析台灣國防預算的文章，他已經進行了一系列研究，把近年台灣國防預算、採購項目都細讀了一遍，對兵役制度、建立菁英軍種等國防議題都有宏論。

雙方當時透過電郵聯絡，胡采蘋說，吳怡農跟她說，自己回台灣當兵了，並且開始籌備關注台灣國防事務的網站，也就是現在的「壯闊台灣」。

胡采蘋提到，吳怡農在參選立委之前，怡最後一份工作在國安會，他一心研究的課題，是一旦臺海發生戰爭，台灣本島陷入被攻擊情境時，所有的道路橋樑、公共設施、供電、供水、糧食供應等，台灣會遭遇哪些危機劇本，現在應該如何規畫公共建設，「因為他說，台灣只有自己，他必須讓台灣在最糟的情形下也能靠自己站起來，仍然是一個獨立之島。」

胡采蘋強調，吳怡農可能是全台灣最瞭解國防預算的前幾個人之一，他在三十多歲以前，在全世界最好的投資銀行工作了十年，看過無數投資案，寫過無數調查報告，真金白銀的替高盛證券賺過無數錢，有大好的未來，可以到處泡妞，「但他選擇回台灣，投入一個很複雜、困難的國安議題」，甚至在他所代表的政黨陷入低潮時，站出來投入最困難的選區，「即使所有人都說他不可能贏蔣萬安」，上次見面時他還是樂觀的告訴我：「我現在還不算真正開始呢！」

胡采蘋大讚吳宜農，「他真的不是只有肌肉」，他可能是我認識過心地最純粹的幾個人之一，是真正會為了他的信仰付出的人。「我知道他就算選不好，但他絕對不會認輸，一定會打到贏的那一刻。吳怡農就是這樣的一個人。」

▲▼財經網美胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
余苑綺錯過黃金時間變癌症四期！早爆「恐怖隱形前兆」…醫：嚴重
石虎監測「偷機大盜」落網！接連盜38台　拒吐露作案動機
停止贊助金馬獎！「正式終止合作」瑪莎拉蒂說話了
殺人網美「正到逃過死刑」！人氣太高粉絲動員求情　法官改判輕罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」

買套房當心！銀行貸款意願低　南北貸款利率差很大

韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

搶攻31.8萬首投族！韓國瑜27日北上辦青年論壇　放下手機「面對面聊天」

韓國瑜和群星手印永留高雄！花153萬建「星光大道」　議員怒批浪費公帑

財經網美讚爆吳怡農…不只有肌肉　「全台最瞭解國防預算的前幾人」

拒絕替韓國瑜輔選？　王金平：我是支持他選市長　後面就沒了

F-16V軍購案重大進展！　國防部證實已收到發價書草案

韓國瑜傾聽之旅第9天　楊秋興批離譜：要選總統才來傾聽

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

呂秀蓮評蔡英文處理陳同佳案　「她是政治的蒙娜麗莎」

買套房當心！銀行貸款意願低　南北貸款利率差很大

韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

搶攻31.8萬首投族！韓國瑜27日北上辦青年論壇　放下手機「面對面聊天」

韓國瑜和群星手印永留高雄！花153萬建「星光大道」　議員怒批浪費公帑

財經網美讚爆吳怡農…不只有肌肉　「全台最瞭解國防預算的前幾人」

拒絕替韓國瑜輔選？　王金平：我是支持他選市長　後面就沒了

F-16V軍購案重大進展！　國防部證實已收到發價書草案

韓國瑜傾聽之旅第9天　楊秋興批離譜：要選總統才來傾聽

穿山甲、緋秧雞「巡田背影」被生態相機捕捉！魏瑞廷興奮：好像中樂透

曾經也是中華隊最菜　曾仁和建議劉致榮別怯場

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

12強／可惜兄弟無緣同隊！王躍霖入選　王維中：最開心是我

全運會／新北市前一戰球運差無緣決賽　今4比3退台南驚奇獲銅

舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

長毛臘腸拉肚子！媽妙招護毛「秒變綠鐘擺」　網笑炸：以為骨折

北聯八仙會超凶殘！強押賭客電擊棒虐打剁腳筋　假好心送醫

3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

拿不到親民黨總統門票…王金平擬裸退告別

韓國瑜不知何時逆轉起風　寶傑驚：不要嚇我

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

韓缺席古寧頭戰役70年　李正皓：金門人真的生氣了

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨聲援白狼

韓國瑜拋「台北故宮另址擴建」　70萬文物全展出

韓國瑜民調落後蔡英文這麼多　他直稱「詭異」

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

快訊／陳同佳案髮夾彎遭疑認同一中　徐國勇怒嗆記者「講話客氣一點」

韓粉包尿布挺　他預言可拿800萬票

韓市長離奇政見秒被網友打臉

韓國瑜「高山廣設升旗台」　玉管處：恐引雷威脅山友

張善政：故宮文物一次展一定可以！

「傾聽之旅」2度臨時更改行程返高雄

更多熱門

相關新聞

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

殺害港女潘曉穎裝的「箱棄屍」凶嫌陳同佳，在港府拋出「自首說」後，隨即引爆台港政治與司法大戰。根據《ETtoday新聞雲》進一步掌握的訊息指出，「自首案」背後除了牽扯出台灣法界大老向港特首林鄭月娥獻策外，陳嫌的獄中教化師、香港聖公會秘書長管浩鳴更是多次穿梭台港，當他第一次和內政部長徐國勇見過面後，政府就已經提高警覺，甚至直接拒絕第二次會面。

兩代之間的選戰如何化解？

兩代之間的選戰如何化解？

李佳芬訪菲　首日晚宴獻唱《月亮代表我的心》

李佳芬訪菲　首日晚宴獻唱《月亮代表我的心》

蔡壁如列不分區？柯：她會辭職

蔡壁如列不分區？柯：她會辭職

兩岸政策，是韓國瑜反敗為勝的關鍵

兩岸政策，是韓國瑜反敗為勝的關鍵

關鍵字：

吳怡農胡采蘋2020大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面