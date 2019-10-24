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驚訝韓國瑜喊「高山廣設升旗台」 蘇貞昌：荒謬！嚴重破壞山林

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▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」展開全台「傾聽之旅」，其中嘉義中埔座談他承諾將在3000公尺高山上廣設升旗台，引起熱議。行政院長蘇貞昌24日受訪時對此表示「大感驚訝」，痛批韓國瑜荒謬，這種作法根本是嚴重破壞山林。

韓國瑜在中埔座談會，有一名韓粉提出建議，希望韓當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台是一定要的，雖然海拔3000公尺以上高山全設不容易，但為了宣揚愛國精神，我們會盡量來做！」

對此，蘇貞昌24日受訪時表示，「我大感驚訝」。他題到，3天前才正式公布政府要開放山林，也就是要愛護山林、向山致敬，就是一方面一反過去所謂封山、所謂禁止人民進入山林，鼓勵人民要向山致敬，要愛護山林、環境保護，也要鼓勵大家冒險犯難。

蘇貞昌批評，「但沒想到韓國瑜說要在3千公尺以上高山蓋升旗台，這是嚴重的破壞，也是很荒謬的事情，怪不得山友都大聲責罵。我們希望要做事情要好好考量，尤其是總統候選人動見觀瞻，不能隨便喊喊。」

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