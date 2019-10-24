蘇貞昌反擊「髮夾彎」說：政府態度始終一致！陳同佳一入境就逮捕

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋，我方有意派檢警赴港將他押回，但被港府拒絕。面對外界批評政府髮夾彎，行政院長蘇貞昌24日受訪時回應，政府態度始終一致，只要陳同佳一入境立刻逮捕。

蘇貞昌表示，看現在的事件發展，一如當初政府審慎面對，一再呼籲香港要就可及性和便利性羈押犯嫌加以審判，不能讓犯嫌到處趴趴走，結果現在事情變成這樣，要讓陳同佳來，結果變成要不要來隨便他。

蘇貞昌批評，陳同佳說要沉澱，也不知道要沉澱到什麼時候，「政府態度始終一致，沒有放棄司法管轄權，一再要求港府司法互助，態度就是香港不辦台灣辦，一入國境就立刻逮捕、移送，沒有什麼自首的問題。」

針對陳同佳案陷入僵局，Kolas 24日回應，現在看到的情況就是港府任由殺人犯不用面對殺人罪，此案全世界都在看，陳同佳到底要不要受審，港府要負絕對的責任。她強調，我國政府一直要辦陳同佳，只要港府願意提供司法互助，即刻就可以解決此案，政治語言大可不必。

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