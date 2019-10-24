理財周刊／拋開二元對立舊思維　柯文哲要打造清廉高效台灣

文／洪寶山

慶賀創刊一千期，《理財周刊》特地邀請台北市市長柯文哲為嘉賓，暢談未來三年的施政方向。面對後三年的任期，柯文哲強調，「正直誠信、財政紀律、科學治理」的施政方向會持續提升，對於剛創立的台灣民眾黨，他希望拋開藍綠統獨、過去的舊思維，高舉「國家治理」，打破權貴，讓市民及專才都有機會參政，要打造清廉、更有效率的台灣。

柯文哲說，自己上任以來，最滿意的是政治文化的改變，「同樣一部電腦，灌的軟體不一樣，效果就不同」，五年來，他以「正直誠信、財政紀律、科學治理」做為施政方針，最明顯的成績就是台北市的弊案減少。

落實「精實管理」 加強「財政紀律」

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細數二○一四年以來，他就任台北市長後處理的前朝弊案，包括大巨蛋案、美河市案、雙子星案、國發院案、新生高案、花博案等，過去五年的任期，並沒有新的弊案產生，「我們不是被放大鏡檢視，而是人家拿顯微鏡來看」，從地檢處及調查局的資料，起訴人數從二○一四年前的六十六人降到十六人，相信第二個任期會更少。

另一個傲人的成績是台北市的舉債變輕，「不到五年，還了五百七十億」，當然外界有些負面的聲音，有議員批評只還債不建設，還有國、民兩黨抹黑是作帳，柯文哲說明其中的真相，台北市的預算支出並沒有減少，「只是落實精實管理，就省下這麼多錢」。不但每年支出的預算沒減少，做的事情變得更多了。

他舉例，世大運時，前市長郝龍斌編列一百九十八億，到他任內執行，只花一百五十二億，馬上省下四十六億，不但六十個場館全部準時完工，開閉幕典禮從八年前的五．四億降到三．六億，規模還比上一屆大好幾倍，「若是以前的政府，沒有追加預算，根本天方夜譚」。

柯文哲強調「財政紀律」，他當台北市長的第一年，台北市舉債一年利息要還二十九億，到第五年，剩下七億，減少二十二億的利息，過去他在媒體上屢次聲明，「第一，欠債是要還錢的；第二，欠債是要繳利息的」，有些縣市政府不斷負債，債留子孫，利上加利，所以財政越來越糟糕。

講到財政紀律，柯文哲不是沒有抱怨，「常常是中央買單，地方政府付錢」，政府嘉惠於民，取消印花稅，卻沒有做好配套措施，「北市歲入頓時減少四十九億，虧空的部分要如何處理？」其次，陸客不來，旅館業蕭條哀號，中央調降旅館業房屋稅，「歲損的五．五億，怎麼彌補？」更荒謬的是，去年中央說公務人員全體加薪三％，要地方政府自籌軍餉，結果他今年接到監察院糾正：人事費用增加太多？

其實，柯文哲本人贊成取消印花稅，因為稽徵成本太高，但是要有財政紀律，「損失的要如何補回來？」有些縣市政府將重陽敬老津貼兩千提高到三千，問題是「都快破產了，津貼還加碼？」他甚至提到，立委曾銘宗在立院的質詢，前瞻計畫建設到二○二五年，只有台北市不會破產，因為前瞻計畫有地方自籌款，每個縣市的自籌款都超過舉債上限，幾乎每個縣市都破產，所以一切都是假的。(按：台北市沒有前瞻計畫，政院編列八千八百億前瞻計畫補助，北市僅申請三十六億，目前實核定二十三億。)

杜絕弊案 祭「大巨蛋條款」

外界批評台北市建設很少，整體來說，柯文哲更多著墨在市府政治文化的改變，「不要相信一件事可以解決全部的事，常常是好幾樣合在一起」，他把當年的五大案全部拿來作檢討，重新訂立開標、審標的SOP，稱為「大巨蛋條款」，一連串的改革，讓弊案不再發生。

首先，兩千萬以上的案子，不准價格標，全部要最有利標，套一句閩南話「便宜沒好貨」，有些價格標，若承包商倒閉，就必須追加預算，變更設計，最有利標代表首長必須對案子負責任。其次，上網公開招標，公布評審委員、公布底價，更嚴格規定評審委員出席率未超過三分之二不准開標，府外委員沒有超過府內委員亦不准開標。

「難就難在堅持」，不管是財政紀律，還是人事制度，柯文哲處理事情有兩個原則，第一，沒有污錢；第二，沒有一定要給誰做。

講求財政紀律、誠信正直之外，北市府在柯文哲的帶領下，還是一個高度數字管理、企業化的團隊，他上任之後，市府開始有員工滿意度調查，每一個員工都可以替自己首長打分數，包括一年兩次的首長互評及外部顧客滿意度調查，譬如說，勞動節時，每個公務人員填問卷，替勞工局長打分數。另外，市府有KPI，預算執行率倒數五名的部門，全部要到市長室做專案報告，以此警惕並提升執行效率。

欠缺「預算執行效果評估制」 蚊子館林立

柯文哲提到，剛上任台北市長時，資本門預算執行率六六％，二○一八年來到七七％，加上結餘款大致上是八一％，預算執行率當然越高越好，但也不可能百分之百，「政府要解決的是精實管理」，如果台北市預算執行率只有六六％，那其他縣市一定更低。他更語出驚人，中華民國到現在還沒有「預算執行效果評估制」，所以養出一大堆蚊子館，這幾年，他把超過十億工程的執行效果和最初財務資產計畫互相比較，結果發現「一切都是假的」，「中央給你錢沒有花完，那只是沒用完，花完了有沒有效果都還不曉得！」

如同改變北市府的政治文化，柯文哲成立民眾黨要解決的是台灣的政治文化，有人問到，民眾黨會不會像親民黨、台聯、時代力量一樣被邊緣化，他信心滿滿回答「不會」，因為民眾黨不涉入敵軍的戰場、不在統獨的軸線上運作，而是高舉「國家治理」並廣向天下徵才。

台灣欠缺的是「國家治理」，柯文哲舉例，二○一八年，行政院拍板定案要蓋深澳電廠，一夕之間變卦，宣布台灣的電夠用，不須興建，「電廠是一個高度科學、講求數據的題目，幾百億的東西，說停建就停建？」

另一個確保民眾黨不會變成一人黨的原因是民眾黨打開大門，向天下徵才，過去多是富二代、政二代或裙帶關係才有機會進入政黨核心，民眾黨不分區立委上網公開海選，屆時會有一個遴選機制。柯文哲認為，民眾黨的另一個意義是「天使基金」，「創造一個平台，讓年輕人出來發揮」，他不敢擔保民眾黨一定會成功，但確信民眾黨一定不會重蹈過去政黨的失敗。

對於政黨和市府的切割，柯文哲說自己不太花時間在黨的事務，全權委託秘書長管理運作，民眾黨的中心思想是「不貪污」，不管是市府還是政黨，他的用人原則是「正直誠信」，能力可以訓練，道德很難培養，選擇可以訓練的人才，重視身教、言教，每天早上七點半的晨會就是最好的身教開始。

心存善念盡力而為 認真、快樂過每一天

十七年的台大醫院外科加護病房主任經歷，看盡無數的生死，柯文哲自己有一個很特殊的人生觀，「認真的過每一天，快樂的過每一天，如果很困難的話，要裝著快樂過每一天」，雖然現在跟藍綠兩黨對立，很多人在罵他，他還是屹立不搖、不肯屈服，他常鼓勵自己「可以撐到現在，已經很了不起」，要心存善念，盡力而為。

之前柯文哲有一場演講，談論生死的智慧，其中提到「面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是，面對挫折打擊，還不失去對人世的熱情」，人生中總會遇到許多挫折，該如何在面對難題後，還能有勇氣接受人生無情的挑戰，亦可做為每個人在人生旅途面對挫折壓力最好的心靈湯劑。

秉持正向思考，無懼闊步邁進，柯文哲堅信理念，期盼台灣成為一個令人驕傲的幸福島嶼。

柯文哲

學歷：臺灣大學醫學系學士

美國明尼蘇達大學外科研究員

臺灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

主要經歷：臺灣大學醫學院專任助理教授

臺大醫院創傷醫學部主任

臺灣大學醫學院專任副教授

臺灣大學醫學院專任教授

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