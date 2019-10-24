永豐餘新屋廠啟用全台最大沼氣發電系統　年供台灣1萬戶家庭用電

▲永豐餘集團總董事長何壽川。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／桃園報導

永豐餘（1907）今（24）日宣布，新屋廠正式啟用全台最大的沼氣發電系統，每天的沼氣產量為28,000立方米，甲烷純度達到80%，發電效率為40%，目前已設有兩套容量共計2,400kW的發電系統，第三套容量1,560kW的發電系統，預計2020年第3季完工，屆時年發電量將達3,200萬度，可供台灣近1萬戶家庭用電。

永豐餘集團董事長何壽川許久沒有在媒體前露面，今日難得出席啟用記者會，會前被問到永豐銀私庫案，僅回應「現在不提這個」，並在致詞分享，永豐餘到今天95年的歷史，走到將近百年的時間，從1924年創辦人何傳信開始，永豐餘就開始拿蔗渣纖維化造紙，到現在仍不斷同步思考碳、水、紙、再生能源等四大循環，期望所有資源都能不斷地循環利用，朝「零廢棄」全循環邁進。

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▼永豐餘新屋廠啟用全台最大沼氣發電系統。（圖／記者湯興漢攝）

永豐餘董事長何奕達表示，永豐餘創辦以來就是走向循環經濟發展，甚至到如今，國內外廠都要求資源應用最大化，至於新屋廠的沼氣發電則是利用大量的紙纖維循環，將製程排放水的有機物，經由厭氧菌分解形成沼氣，再經過內燃機轉變熱能，推動發電機，產生電能。

永豐餘表示，新屋廠自2014年開始規劃配合3號機組的厭氧循環系統，沼氣發電系統全程以微生物分解、發酵、環境友善進行設計，並在沼氣純化脫硫製程，為避免傳統化學除硫對環境造成的額外污染負荷，也採用先進的生物脫硫方式，利用獨門微生物技術培養與管理的生物菌，扮演關鍵角色。

永豐餘指出，新屋廠透過科技化的厭氧菌種培育技術，將事業廢棄物轉換成可供發電的沼氣，甲烷濃度可達到80％，直追號稱「最潔淨能源」的天然氣，且永豐餘的發酵產氣效率優異，從製程排放水送進厭氧反應槽起算到產生沼氣，只需要4小時，遠高於過去養殖、廚餘原料需要20~35天產生沼氣，效率提升近200倍。

▼永豐餘新屋廠啟用全台最大沼氣發電系統。（圖／記者湯興漢攝）