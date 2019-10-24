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手機重度成癮有救了！Google推5款App幫你「戒手機」

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▲Google App。（圖／翻攝自Play Store）

▲Google App為手機成癮者推出一系列App。（圖／翻攝自Play Store）

 記者陳心怡／外電報導

現代人總是手機不離身，只要太久沒滑就會覺得全身不對勁，想戒掉頻繁滑手機的習慣，卻怎麼也戒不掉，該怎麼辦？Google聽見大家的心聲了，Google在Play商店中，推出 5 款全新 App，就是希望透過小遊戲、互動的方式，幫助使用者集中精神在必要的任務，並且能在其它時間好好休息。

1.解鎖時鐘（Unlock Clock）
Google推出的解鎖時鐘 App，可在內建桌布找到一款計時器，會不斷累積用戶一天之內的解鎖幾次，看著數字不斷往上提升，彷彿讓你愧疚感加重，默默暗示快點遠離手機，讓眼睛休息一下。

▲Google App。（圖／翻攝自Play Store）

▲Unlock Clock會計算使用者解鎖螢幕的次數。（圖／翻攝自Play Store）

2.郵件箱（Post Box）
通訊軟體逐漸發達，隨時都有一連串的通知、訊息跳出來，Post Box 讓用戶設定每天特定最多 4 個時段，手機在指定時間，才會將通知、訊息一次全部顯示。

3.Morph
Morph 是一款 Android 啟動器，用戶可以設定多個桌布，並且以不同的顏色、主題命名，在單一桌面擺放限定的 App。舉例來說，可以將「專屬上班」的桌面設定為只有 Gmail、Chrome、Line，這樣當你在工作時，就不會手癢去點其他的 App 了。

▲Google App。（圖／翻攝自Play Store）

▲Morph可以設定多款桌布，讓用戶在不同環境下使用。（圖／翻攝自Play Store）

4.We Flip
We Flip 是一款針對團體設計的 App，如果附近的用戶都有下載，就可以同時進入，大家一起將搖桿拉下，並且將手機上鎖，We Flip 會計算你們一起共度了多少時光，讓大家不要分心看手機。除此之外，We Flip還會「窺視」，計算你在沒解鎖的情況下看著螢幕的時間，因為這也算是半作弊的一種。

5.沙漠荒島（Desert Island）
其實很多 App 是平常不常用的，Desert Island 會將整個 Android 桌面換成簡單的畫面，並且只提供用戶選擇 7 個必用的 App，其餘的都會被隱藏，讓用戶試試看，只在最低限度之下使用手機。

▲Google App。（圖／翻攝自Play Store）

▲Desert Island讓用戶只能選擇7個App放在桌面，其它則會被隱藏起來。（圖／翻攝自Play Store）

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