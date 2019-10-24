議會質詢「安全帽會弄垮髮型」臉書遭灌爆　杜素吟：絕無干涉執法

▲台南市議員杜素吟質詢時，對民眾未戴安全帽，希望警方能以勸導取代開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員杜素吟，在市議會保安部門業務報告時，質詢市警局長周幼偉，要求警方對未戴安全帽的民眾，以勸導取代開單告發，市警局長周幼偉不敢同意，惟杜素吟臉書被網友留言灌爆，網友留言為了髮型而不戴安全帽，那請問如果肇事死傷的話議員要負責嗎？杜素吟澄清她僅質詢檢討，絕未關說或干涉警方執法。

不料，杜素吟的這段質詢引起網友熱議，網友甚至灌爆杜素吟臉書，網友一面倒地表示：「為了髮型而不戴安全帽，那請問如果肇事死傷的話議員要負責嗎？妳的思維真是非常人所能理解的；若是怕辛苦弄好的髮型被破壞的話，那騎腳踏車或走路應該可以避免啊！建議妳應該多多勸告妳的選民走路逛街，這樣不僅不會弄壞造型又能維持健康」、「原來髮型比重要～～台南議員的水準真棒」、「到底是腦袋重要？還是頭髮重要？這很難分辨嗎？選民無法判斷就算了，反正她自己選擇自己承擔啊！問題是議員發言動見觀瞻，豈可不慎？」「車禍的發生會特別避開頭髮吹得美美的人嗎？當警察真的做到只勸導不開單，可以預見就會有更多人以髮型為藉口不戴安全帽，美美的頭髮難以保護脆弱的腦袋！議員這樣會安心嗎？我不知道你怎樣想啦？我還是覺得腦袋安全比髮型美美重要」……。

杜素吟澄清表示，當天是警消相關業務質詢，她對未戴安全帽違規取締提出檢討詢答，她絕對沒關說，警察的執法她絕不干預，絕未關說或要求警方不可以開單告發，没想到被斷章取義，她希望網友能夠將她當天質詢內容完整看完，她也願意接受各界批評檢驗。

無黨籍台南市議員杜素吟日前質詢市警局長周幼偉時表示，據市府預算書所編列，2019年警方開立交通罰單歲入是4億7000萬元，台南市議員都擔心員警會有開單壓力，會一直取締告發違規，，她身為民意代表，希望警方能以勸導取代告發開單，尤其是鄉下地區，許多人不習慣戴安全帽，常常違規被罰。



杜素吟說有的民眾只是騎機車出門一下下，結果沒戴安全帽就被開單，有的人是剛到理髮院「做頭髮」，想說離家近，不想戴安全帽破壞髮型，結果一騎車就被警方取締開單告發。如果警方發現民眾沒有戴安全帽，希望「勸導」就好，不要開單「告發」。

▲台南市警局長周幼偉基於法律規定與民眾人身安全，無法同意。



面對杜素吟在議場上公開要求警方以勸導發代開罰單，市警局長周幼偉指出，警警方是為了民眾安全開單，另未戴安全帽並未列在交通違規勸導的條文內，所以警方攔查後必須依法告發取締。

▲杜素吟臉書被網友留言灌爆。（圖／翻攝自臉書）

據了解，依「道路交通安全規則」第88條第2項規定：「機器腳踏車駕駛人及附載座人應依下列規定配戴安全帽：一、安全帽應為乘坐機器腳踏車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有檢驗合格標識或梅花型S產品安全標誌。二、帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事。三、配戴時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。按「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定：「機器腳踏車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰。

台南市警局指出，內政部警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項二、輕微違規勸導：行為人有下列情形之一，而未嚴重危害交通安全、秩序或發生交通事故，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察、依法令執行交通稽查任務人員或交通助理人員得對其施以勸導，免予舉發，未戴安全帽並沒有在輕微違規之勸導項目，所以對未戴安全帽，警方一定要依法開單舉發，不能只勸導不告發。