蘇貞昌嗆韓國瑜讓全世界看笑話：數位化早在做！故宮一次展如跳蚤市場





▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前發表觀光政策，稱要將近70萬件故宮典藏文物一次展出、轟動全世界。行政院長蘇貞昌24日受訪時嗆韓國瑜，故宮若一次展如同跳蚤市場，根本是讓全世界看笑話。

對於韓國瑜提出故宮文物一次展出的政策，韓國瑜國政顧問團總召張善政上午邀請馮明珠、中山大學榮譽講座教授邱文彥教授召開記者會說明。馮明珠表示，當年故宮申請數位計畫，基本上都得到了國科會大力支持，在這樣的支持之下進行了8年，讓故宮博物院的數位典藏已經完成了70、80%了，目前仍然持續進行中。

馮明珠表示，所以張善政所說的數位方式一次呈現故宮70萬件國寶，一點都不是問題，但她感慨地說，這個這三年來有故宮博物院的最高的領導階層是外行指導內行，故宮博物院70萬件文物是故宮的寶藏，但是故宮博物院的人才，也是非常重要的一環。

張善政也表示，顧問團原本就有故宮4.0計畫，其中提出開發虛擬實境、擴增實境，用數位展示廳，「當然可以一次產出！批評韓國瑜的都沒有數位腦袋」他說，故宮成為中華文化的重鎮，是國政顧問團給韓國瑜的建議，韓國瑜十分贊同，這是一個國家的願景，讓故宮變成世界上吸引人的博物館，但外界第一反應都是先質疑執行面。

針對韓陣營說法，蘇貞昌24日受訪時批評，「我們知道數位化早已經在做，韓國瑜說70萬件文物一次展覽，我想他沒什麼概念，如果要把故宮70萬件文物像跳蚤市場一樣擺起來，從高速公路擺到尾，也不是擺不下，但這會讓全世界看笑話，如果沒知識也要做點功課比較好。」

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