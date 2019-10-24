台南議員稱「安全帽壞髮型」…要警勿開單　網友灌爆臉書：丟臉





▲台南市議員杜素吟。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍台南市議員杜素吟日前在市議會質詢市警局長周幼偉時表示，有民眾只是出門一下，有的是剛做頭髮，「一顆頭吹得美美的，從美髮店回來又近近的，安全帽戴上去，頭髮又塌下去了」，希望警方對未戴安全帽的民眾，以勸導代替開單。這段質詢影片一出，引發熱議，杜素吟的臉書也被灌爆。

杜素吟表示，市府預算書所編列，2019年警方開立交通罰單歲入是4億7000萬元，台南市議員都擔心員警會有開單壓力，會一直取締告發違規，她身為民意代表，希望警方能以勸導取代告發開單，尤其是鄉下地區，許多人不習慣戴安全帽，常常違規被罰。

杜素吟指出，有的民眾只是騎機車出門一下，沒戴安全帽被開單，有的剛到理髮院「做頭髮」，想說離家近，不想戴安全帽破壞髮型，結果一騎車就被警方取締開單告發，希望警方對未戴安全帽的民眾，以勸導代替開單。

影片一出，引發熱議，不少網友灌爆杜素吟臉書留言，「特來參拜，這個是誰選出來的啦」、「沒戴安全帽，出車禍死人，議員你要負責嗎？」、「請不要丟台南人的臉」、「到底是誰選出來的？」、「第一次聽過髮型比命重要」`.

針對杜素吟公開在市議會要求警方對未戴安全帽的民眾，以勸導發代開罰單，周幼偉表示，基於法規與人身安全不敢同意，「一切以民眾安全為重要」。

▲網友灌爆杜素吟臉書。（圖／翻攝杜素吟臉書）