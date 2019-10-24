19歲少女舉報校長性騷「慘遭潑油燒死」！　孟加拉法院今判16人死刑

▲努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）勇敢報警舉報性騷擾，但最終卻被燒死。（圖／翻攝自推特／@TheMdMamun）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉19歲女學生努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）今年4月舉報校長性騷擾，最終遭到報復，被全身淋油活活燒死。如今，當地法院24日裁定，判處校長杜拉（Siraj Ud Doula）等16人死刑，但被告律師已表態會上訴到底。

綜合BBC等外媒報導，努斯拉特的死在當時引爆社會公憤，首都達卡（Dhaka）的示威者在街頭抗議數日，要求對殺人犯施加懲戒性的處罰，總理哈西娜（Sheikh Hasina）也承諾當局會依法起訴所有涉案者，並公開表示「罪魁禍首不會被倖免」。

時隔半年，孟加拉法院判處16名被告死刑，包括在獄中唆使他人奪取女學生性命的校長杜拉（Siraj Ud Doula）在內的3名教師以及2名孟加拉人民聯盟黨（Awami League）地方領袖。對此，檢察官哈菲茲艾哈邁德（Hafez Ahmed）表示，「在孟加拉國沒有人能逃過謀殺罪的懲罰，我們是遵從法治的（國家）。」

▲ 示威者在街頭抗議數日，要求對殺人犯施加懲戒性的處罰。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回3月27日，當時努斯拉特被校長叫進辦公室，但對方卻多次伸出魔爪，對她毛手毛腳，讓她當場嚇壞並奪門而出，接著在家人的陪同下報案。只不過，該名校長在被拘留後，仍在獄中施壓女學生家屬撤銷指控，並放話有必要可以殺了努斯拉特。

4月6日這天，努斯拉特被人誘騙至學校頂樓後，就被4、5名蒙面人包圍，逼迫她撤銷指控。只不過，在她拒絕後，他們直接將她綑綁，並朝她潑灑煤油點火，導致她全身80%嚴重燒燙傷，最終10日在醫院傷重不治去世。

這起案件震撼孟加拉全國，因為像努斯拉特一樣勇敢站出來捍衛自身權益的人並不多，甚至有些受害者還會因此受到網路霸凌、甚至暴力襲擊。部分人士指出，當地性侵、性騷事件的起訴案件數量也相當少。

在本案受到高度關注後，審理過程相當迅速。此外，孟加拉當局也下令，全國2.7萬所學校成立委員會，期盼性暴力事件不會重演。

►騙到頂樓「潑油燒死」！只因她舉報校長性騷 16人求處死刑

►她舉報校長性騷擾…在頂樓被同學燒死 警察曾諷：這沒什麼