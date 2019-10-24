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韓國瑜和群星手印永留高雄！花153萬建「星光大道」　議員怒批浪費公帑

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地方中心／高雄報導

高雄市政府2019年7月12日首度舉辦「甄愛高雄群星會」，而在群星會之後，還即將花費153萬元來設立「群星手印星光大道」，讓民進黨高雄市議員鄭孟洳痛批這是在浪費公帑。對此，高市府則回應，星光大道結合了城市的形象以及名人的光環，使用了最少的預算來發揮最大的效益，一起達到行銷高雄的目的。

▲▼鄭孟洳質詢工務部門。（圖／翻攝高雄市議會）

▲鄭孟洳怒批「群星手印星光大道」浪費公帑。（圖／翻攝高雄市議會）

議員鄭孟洳24日在工務部門質詢時提到，她上招標網瀏覽時，竟發現市府為了日前所舉辦的「甄愛高雄群星會」電影首映活動，而要設立一條星光大道，且預算是153萬，但在市政規畫中，卻不見這個項目。

▲▼高雄「星光大道」標案。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）

▲鄭孟洳在招標網上發現「群星手印星光大道」招標案，且預算竟要花費153萬，她痛批，浪費公帑。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）

鄭孟洳表示，不管是鋪設道路，還是修繕工程，公務部門經常捉襟見肘，但如今卻為了幾個手印花費153萬，來做這樣的工程，「根本就是浪費公帑」。

對此，高雄市新聞局回應，今年是首度舉辦「甄愛高雄群星會」，引起了世界各地廣大的回響，因此市府決定規劃專屬高雄的明星「星光大道」，把明星的足跡留在高雄，一起行銷高雄。

新聞局長王淺秋也表示，設立這個星光大道，是為了讓遊客到高雄時，能夠有更多不同的視野，每一次都能有不同的驚喜，而高雄的明星星光燦爛，不是只是一時的，而是一個永恆的存在。

▲▼針對星光大道遭批浪費公帑，王淺秋出面回應。（圖／記者吳奕靖攝）

▲針對星光大道遭批浪費公帑，王淺秋出面回應。（圖／記者吳奕靖攝）

針對議員提到的浪費公帑，王淺秋則回應，「星光大道是有它的必要性的，高市府希望它是個觀光亮點，讓這些明星到了高雄後，不會只是來了就走，而是留下個足跡是可以來觀光、追星，這除了是對他們的尊重外，也代表高雄在影視文化產業上對他們的尊重」。

此外，星光大道將會有50人留下手印，除了市長韓國瑜外，還有張小燕、李行、甄珍、朱延平、王童、李崗、郭南宏、李彩娥、莊智淵...等人，而目前工程也已發包與施工，預計會在11月底完工。

▲▼高市星光大道明星蓋手印。（圖／高市府提供）

▲▼國寶級舞蹈家李彩娥老師及桌球名將莊智淵蓋下手印。（圖／高市府提供）

▲▼高市星光大道明星蓋手印。（圖／高市府提供）

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