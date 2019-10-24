8億元安非他命送焚化爐全「燒毀」　海巡幹員全副武裝監控

記者陳凱力／新竹報導

海巡署去年4月掌握線報，在距離台灣1800公里以外的南沙太平島查獲我國一艘漁船進行海上運毒，並起出35袋、總重達831.8公斤的二級毒品安非他命，市值超過8億元；今年5月終審定讞後，這批價值鉅額的毒品在特勤及海巡監控下，16日被送到新竹市環保局垃圾焚化場，銷毀後全都化為塵埃。

▲海巡署新竹查緝隊幹員戒護價值8億元的毒品至焚化場銷毀。（圖／記者陳凱力翻攝）

海巡署偵查分署新竹查緝隊表示，陳姓主嫌接受泰國國際販毒集團委託，以一趟200萬元代價運毒，並委託曾姓漁船船長去年1月從高雄興達港出發，前往馬來西亞載運安非他命，並以飼料袋魚目混珠，藏在船艙緝毒運到菲律賓，卻被查緝隊循線緝獲。

此案經過新竹地檢署起訴後，經過一審、二審，並上訴到最高法院駁回後終審定讞，陳嫌被依照毒品危害防制條例判12年徒刑，查扣毒品及運輸工具漁船則沒收銷毀。

有鑑於查扣毒品市價高達8億元，為求安全及慎重，地檢署指揮查緝隊及特勤隊多名幹員，全副武裝持手槍、步槍及衝鋒槍，將扣押的35袋安發命由新竹地檢戒護送往新竹市回保局垃圾焚化場，經確認數量無誤後投入焚化爐內，在幹員監控下全數銷毀。

新竹查緝隊表示，此案銷毀毒品重點不在於數量多寡，而是希望讓民眾了解政府打擊毒品犯罪的決心，要讓不法份子不要心存僥倖、企圖挑戰政府緝毒目標。

▼幹員及特勤全副武裝戒護毒品運送。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼共35袋安非他命被丟進焚化爐內銷毀。（圖／記者陳凱力翻攝）

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