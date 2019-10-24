　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

大盤突破去年高點，權王、股王、人氣王齊表態支持，新台幣強勢與外資簇擁，烘托指數扶搖直上，績優的低本益比高殖利率股將不寂寞。

文／馮泉富

現階段台股處於中、美談判氛圍和緩的空窗期，加上外資持續回補台股的推力與台商回流之助陣，讓加權指數創二十九年新高。

今年台股呈現關關難過關關過，著實不易。台股多頭的下一個目標，晉階至一九九○年的歷史高點一二六八二。

請繼續往下閱讀...

資金外溢效應開始擴散　 風險偏好決定指數空間

本波行情攻堅的最大功勞非台積電莫屬，市值已突破新台幣七．五兆元。今年以來，台股吸引外資淨買入額超過四十億美元，近六成流入台積電，推升外資於台積電的持股比重達約七八％，也貢獻了台股約四五％的漲幅，外資成為最大的贏家。

台積電之所以受外資青睞，除了財測釋放出優於預期的訊息以外，股息殖利率也是吸引力之一，在全球貨幣寬鬆的環境下，胃納量夠大的有息資產彌足珍貴，即使目前位階不算低，約三．四％的股息殖利率，放在全球的有息資產比較，仍具吸引力。

短線上也許台積電會進入一段時間的橫向整理，但目前的市場風向正在追逐有息資產，資金的外溢效果已擴散至其他個股，例如鴻海、廣達等出現補漲現象。在資金風險偏好之慣性未改變以前，資金外溢效應可能一層一層的擴散下去。

台積電已把指數空間撐開，接下來的市場交易結構大概率為次族群輪漲，直到市場風險偏好改變為止。

市場風險偏好什麼時候可能改變呢？初步可分為兩部分，就是訊息面與景氣基本面。就訊息面而言，中、美談判氛圍暫時順暢，雙方代表在各自的經濟壓力下，爭取兩國領袖在十一月中旬智利APEC期間簽署首階段協議。

不過，也非全無變數，因為取消所有加徵關稅一直是中方的訴求，這個高標準不易達成，除非中國在智財權、匯率、政府補貼、結構改革等多方面對美作出大幅讓步，況且川普談判的反覆無常多有先例，不再贅述，投資人對訊息面的掌握不易。

就基本面而言，目前股市走的是資金寬鬆的行情，而資金寬鬆來自於景氣擴張趨緩的共生效應。不過，前提是經濟數據雖不佳，但還不是特別差才行，否則資金的力量可能擋不住基本面加速惡化的市場賣壓。

舉例而言，剛公布的台灣外銷訂單金額雖然較去年同期衰退，但至少大於前月，且年衰退幅度未超過上月官方預估值，因為先前已打了預防針，在資金持續湧入台灣的狀況下，容易呈現利空出盡。

未來不論美、中、台任何的經濟數據，雖然市場已預知不會好看，但是不能偏離預期太遠，否則市場風險偏好就可能改變，進而影響指數碎步盤堅的慣性。

零售銷售不如預期　美國降息機率再升

如前所述，美國目前的經濟狀況就是處於有些不好，但又不至於太差，使資金追求收益的力量蓋過市場對經濟的疑慮。

美國GDP的增長主要靠消費，根據美國商務部最新數據顯示，美國九月零售銷售出現七個月來首次下滑，月減○．三％，反映消費者縮減支出。顯然，在全球經濟成長遲緩進一步擴大之際，已擴散至美國的消費市場。幸好在年增率部分達四．一％，讓市場呈現雖不滿意但可接受的狀態。

九月零售銷售下滑主要受到汽車銷售降低之影響，汽車銷售在八月上升一．九％後，九月數據隨即月減○．九％，寫下八個月來最大降幅。

因此，排除汽車項目後，九月零售銷售金額為月減○．一％，只是仍然不如前值及預期值的月增○．二％。

就年增率觀察，加油站、電器相關(跌幅收斂)仍維持負增長，而機動車輛及零件經銷、建材及園藝設備、食品及飲料、百貨業、非商店型零售等增幅較前月下滑，至於家具/家庭室內陳設用品、醫療及個人保健、服飾及飾品業、運動及業餘嗜好、餐飲服務等則年增率有所上升；此外，扣除機動車輛後的零售銷售總額年增為三．七％與前期持平。

整體而言，九月零售銷售、以及扣除汽車後的零售銷售額雙雙不如市場預期，促使公布當日美元走弱。不過，疲軟的零售表現雖傳達了消費支出有所放緩，但還未見到立即性的下行風險。另外，根據宏觀經濟諮詢公司(Macroeconomic Advisers)預估，美國第三季國內生產毛額(GDP)季增年率估計約一．四％，低於第二季的擴張二％。

數據的不如預期，反成為股市短線利多，因為十月三十日FED的降息機率又再度上揚。觀察芝加哥商品交易所(CME)利率期貨市場資料顯示，十月美國降息的機率已高達九○％。

當然，投資人也不能完全輕視風險，曾任FED資深經濟學家，現為紐約美隆銀行首席經濟學家的雷恩哈特(Vincent Reinhart)表示，判斷FED究竟還要投入多少預防式政策，是當前的一大挑戰。因此，萬一十月沒降息，短線將引來市場失望性賣壓。

外銷訂單年減幅度優於預期

把焦點拉回台灣，雖然今年受惠台商回流，出口數據不像韓國般的嚴重衰退，但整體接單仍受國際環境影響，難免干擾上市櫃公司的獲利估值。

根據經濟部統計處日前公布的九月外銷訂單金額為四五五．三億美元，比去年同期減少四．九％，是連續十一個月呈現負成長，官方預估全年外銷訂單轉正無望，將終結前兩年正成長態勢。主要原因為中美貿易紛爭干擾以及國際原物料行情較去年大幅滑落所致。

幸虧電子業旺季效應仍在，九月受惠國際品牌智慧手機新品上市及年終銷售旺季來臨，帶動資訊通信及電子產品訂單比八月表現還好，使整體訂單較統計處先前預估的年減六％～八．一％縮小。

展望十月，統計處表示，因去年十月外銷訂單金額為四九○億美元創下史上新高，在比較基期高的因素下，十月外銷訂單金額預估約年減三％至五．一％，全年外銷訂單約落在年減四％至六％之間。

因此，整體上市櫃公司今年的獲利除了部分電子業以外，有可能陷入衰退，尤其是機械業，投資人需十分留意。

現階段台股正走資金行情，十月截至二十二日止，外資已大幅買超台股六○五億元，資金持續湧入台灣，帶動新台幣匯率持續升值，十月以來已走揚四．五角；只要資金移動的慣性未改變之前，台股加權指數仍欲小不易，最終仍將擴散至次族群，形成各族群輪漲之勢。

由於近期外資的強力回補，使平常波動不大的權值股虎虎生風，這應該與市場追逐高收益資產的風潮有關，只要本益比不高，股息殖利率還不錯的大型股，都有被外資青睞的補漲空間。

資金追求高收益資產　高股息殖利率占優勢

例如光寶科(2301)，第三季的營收為四八一．三億元，較上一季成長八％，由於營收規模增加和產品組合優化，以及資訊科技和光電產品線的新機種挹注，法人預期第三季毛利率將較上季提升，在價格競爭減少之下，光電毛利率有望逐季改善，因此，法人估計第三季毛利率有機會拉升至一六．○％，稅後淨利估計約二七．六億元，每股EPS約一．一七元，年增率約五％，預估二○一九年EPS約三．六八元。

展望明年，預估在分割SSD部門出售予東芝記憶體後，可望改善其整體毛利率。基於毛利率改善之因素，法人預估二○二○年EPS約三．九五元，目前本益比不高，預估股息殖利率仍在五％以上，對外資仍具吸引力。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1000期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

理財周刊／台股跨過前高　還能買股票嗎？

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

理財周刊／台股跨過前高　還能買股票嗎？

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

快訊/英貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

財經熱門新聞

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

用手機替手機投保！台新Richart新服務

韓國瑜「黃金變綠說」在網路發酵　央行澄清：金庫環境良好、管理完善

WeWork創辦人拿57億走人　員工氣憤向孫正義討遣散費

快訊／電子大廠回台又一家！英業達砸48億元擴廠、徵才上看千名人力

新百貨商場、新車熱銷帶旺消費　第三季零售營收創34季最大增幅

華映與企業工會達成大量解僱協議　11/30契約終止日資遣1900名員工

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

百貨周年慶戰火延燒　遠東SOGO全台7店業績上看108億元

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

「糖尿病視網膜病變」患者福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎

勞動部鼓勵僱主提供友善托育措施　補助最高300萬元

更多熱門

相關新聞

理財周刊／千言萬語

理財周刊／千言萬語

台股在十月二十二日寫下令人欣喜的紀錄！在權值股領軍攻堅下，激勵收上一一二七一點，為二十九年來新高，也是台股史上次高，最高紀錄是一九九○年二月十二日的一二六八二點。

中國智慧停車市場　台商下一個舞台？

中國智慧停車市場　台商下一個舞台？

營收雙率雙升成長股出列

營收雙率雙升成長股出列

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面