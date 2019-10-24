　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我要汙染你」噁男傳淫照誘拍不雅片　少女全拿給警方看

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市施姓男子今年2月透過社群網站認識未成年少女，屢屢以淫穢性暗示字眼誘拐少女傳送「色色的照片」吃上官司。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市施姓男子今年2月透過社群網站認識未成年少女，屢屢以淫穢性暗示字眼誘拐少女傳送「色色的照片」吃上官司。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市施姓男子今年1至2月間在臉書社群網站認識未成年少女，雙方透過臉書私訊聊天時，施男陸續以「我要汙染妳，讓妳想玩色色的事、拍色色的照片」等充滿性暗示對話，甚至還傳給少女男女口交等色情照片，要她模仿自拍給他觀賞，少女拒絕後向警方報案處理；檢方以施男犯行明確，24日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌提起公訴。

檢警指出，34歲施姓男子今年1月間臉書某動漫粉絲專業上認識未滿18歲少女，施男取得少女帳號後2人經常私訊聊天，施男明知少女未成年，在2月10日晚間7時許，以「我要汙染妳，讓妳玩色色的事；下次自拍洗澡、換妳吃我的肉棒、妳嘿咻有聲音嗎？」等充滿性暗示等語。

警方查出，施男還多次私下傳送女性對男性口交與性愛等色情照片給少女，引誘少女模仿性愛畫面自拍照片傳給他觀賞，引起少女不滿憤而向當地嘉義市警方報案處理。

施男在偵訊時坦承犯行，少女並提供通訊軟體上施男傳送女對男口交照片與聊天紀錄截圖為證，檢方認為施男行明確，偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將施男提起公訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►中壢車站女子落軌遭列車撞擊　「卡避車道縫隙」撿回一命

►女網友控洗殘廢澡遭硬上「就是要讓妳懷孕！」　男喊冤：她同意啊

►前座女好撩人　18歲公車男掏槍快速抽動…啊！噴射「嘉明糊」

ET快訊
3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了
港姐「鏤空洞洞戰衣」雪乳側露辣翻！正面「神秘三角洲」露餡網暴
降落時「堅持上廁所」遭拒！辣妹飆三字經譙空姐…討拍結果被罵爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

移工商店兼營「地下匯兌」3年經手2億多元　宜蘭掃蕩6家逮11人

議會質詢「安全帽會弄垮髮型」臉書遭灌爆　杜素吟：絕無干涉執法

「我要汙染你」噁男傳淫照誘拍不雅片　少女全拿給警方看

安居緝毒助漲房價　中市警長楊源明：有社區每坪8萬漲到14萬

民眾現金繳罰單…監理站書記收進自己口袋「轉頭註銷」　污掉200多萬公款

集貨場550公斤裝箱三星蔥遭搬空！蔥農損失14萬超傻眼：從沒遇過

秀房租行情密件爭取客戶　正義房客問銀行：你們業務說租金可以降

快訊／松山火車站旁抽水站竄「濃煙」　換發電機工程引火苗

他飆車撞死人喊賠500萬　老母努力籌錢「庭上委屈哽咽」：我打工盡量賠

單親爸太累倒頭睡翻天、奶奶又重聽　小二兒進不了家門睡公園

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

移工商店兼營「地下匯兌」3年經手2億多元　宜蘭掃蕩6家逮11人

議會質詢「安全帽會弄垮髮型」臉書遭灌爆　杜素吟：絕無干涉執法

「我要汙染你」噁男傳淫照誘拍不雅片　少女全拿給警方看

安居緝毒助漲房價　中市警長楊源明：有社區每坪8萬漲到14萬

民眾現金繳罰單…監理站書記收進自己口袋「轉頭註銷」　污掉200多萬公款

集貨場550公斤裝箱三星蔥遭搬空！蔥農損失14萬超傻眼：從沒遇過

秀房租行情密件爭取客戶　正義房客問銀行：你們業務說租金可以降

快訊／松山火車站旁抽水站竄「濃煙」　換發電機工程引火苗

他飆車撞死人喊賠500萬　老母努力籌錢「庭上委屈哽咽」：我打工盡量賠

單親爸太累倒頭睡翻天、奶奶又重聽　小二兒進不了家門睡公園

台中復興建成營區心形人行步道好吸睛　「心」鍊墜成打卡熱點

移工商店兼營「地下匯兌」3年經手2億多元　宜蘭掃蕩6家逮11人

女大生燦笑PO出最後1張「黑白獨照」…心碎認：想在好天氣死掉！江邊失聯2天

台南議員稱「安全帽壞髮型」…要警勿開單　網友灌爆臉書：丟臉

關鍵報告：烏克蘭成為2019年歐洲最貧窮國家

回家驚見滿地碎片！2汪開飛機耳露無辜臉　她無奈：罵不下去

猜猜雷射有幾種？　王正坤長榮大學演講醫美產業發展

陳立農誤踩年紀地雷！　謝娜、Henry撿到槍...逼問「誰比較老？」

中共十九屆四中全會　10/28~10/31北京召開

全台第1輛！工研院「Taiwan No. 0001」自駕車新竹上路

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

醉男銬死派出所　警揭關鍵18分鐘

男被挑逗氣炸打死他　遺體旁激戰女友

長腿妹服社區勞役…竟遭村長帶到空屋亂來2次

台灣白等　台港協商破局內幕曝光

姊照顧智障妹40年累垮！決定帶她走　獲輕判原因曝

常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火

人妻與小王車震後懷孕！向夫坦承：不知孩子爸是誰

怨老婆害兒子夭折！他崩潰求離婚反被打臉

蘇花砂石車撞山壁！駕駛斷肢搶救中

兒飆車撞死人喊賠500萬　老母出庭哽咽：我努力賠

影射肉包包「芝麻開門」　直播主被譙「臭海鮮」

少年在警面前開槍　下秒到分局投案

懷孕7月正宮求「別破壞家庭」　女店長愛上同事仍產子

約3Coser旅拍裝針孔偷拍　他賠22萬求和解

更多熱門

相關新聞

女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」

女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」

湖南省長沙市一名22歲女子小丁（化名）近日上午搭乘當地公車上班時，突然感覺到自己的頭髮被拉扯而且濕掉了，她只好趕緊用手去觸碰確認，結果竟然摸到「不明液體」，轉身查看還發現座椅也沾濕了，而正後方的男子則剛好做著不雅動作。小丁氣得直問男子事情的過程，但對方卻矢口否認，她只好立刻報警並且向公車司機求救。

國中女控壞阿公　2床7人照片超詭異

國中女控壞阿公　2床7人照片超詭異

假姪子以Line借錢　行員機警報警阻詐騙

假姪子以Line借錢　行員機警報警阻詐騙

女爬郵輪欄杆外自拍　船公司：終身禁搭

女爬郵輪欄杆外自拍　船公司：終身禁搭

才認識14天　他帶國中妹回家硬上喊：你是我女友了

才認識14天　他帶國中妹回家硬上喊：你是我女友了

關鍵字：

誘騙少女自拍性愛照噁男惡行

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

他手機藏可怕照片　女友輕生

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面