「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

▲如果民眾有輕微體況、又想幫自己買壽險保障，可以參考購買「小額終老保險」。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

政府全力推動「小額終老保險」（小額終生壽險），除了讓民眾享有免體檢、保費較便宜的壽險，也減輕15歲至64歲人口的經濟負擔，讓每個人都能獲得基本的保障。但什麼樣的民眾適合「小額終老」？錠嵂保險經紀人建議3大族群可以參考投保，同時提醒這個保險主要是幫助較弱勢的族群獲得基本保障，民眾仍要作完整的規劃。

根據行政院國發會研究資料，台灣人口「斷崖式負成長」比想像中更嚴重。2018年，台灣65歲以上老年人口占比超過14%，正式邁入「高齡社會」；並預估台灣在2026年，65歲以上老人人口比率將超過20%，進入「超高齡社會」。

▲保障型保單投保年紀越大，保費負擔則越高，因此要及早作好準備。（圖／pixabay）

人口老化速度越來越快，為了減輕青壯年人口負擔，金管會鼓勵保險業者開發符合高齡者的保險商品及服務，以滿足基本保障需求，因此於7月時調整「小額終老保險」投保條件，從原本只能購買1張，改為一人最多可以買2張，而且保額也從30萬元提高至50萬元。

「小額終老保險」的特色是，承保年齡放寬，保費較便宜、核保也較寬鬆，15歲至84歲之間的民眾都可投保，適合手上預算有限卻想要有基本壽險保障的民眾。

什麼樣的民眾需要購買小額終老保險？錠嵂保經表示，有3大對象可以參考投保：

1、有家庭責任的青年：覺得保費負擔重，仍想給家人基本保障。

2、青壯年族群：補強壽險缺口，作為家庭成員的保障規劃。

3、銀髮族：做好身後規劃、或過去沒有投保的人。

▲民眾除了考慮壽險，也要規劃其他的保險如醫療險、意外險等作完整的保障。（圖／pixabay）

不過，錠嵂保經也提醒，如果民眾身為「家中經濟支柱」，要考慮的風險就不只有壽險這一塊。以家庭責任來看，仍要考慮壽險、失能險、實支實付型住院醫療險、意外險，再規劃一次性給付型癌症險、重大傷病險等。錠嵂保經整理相關的保障需求，作為民眾投保選擇的參考。

1、壽險：隨著孩子長大，壽險額度也會跟著調整，定期壽險可解決短期風險，調整空間較大。

2、失能險：如果失能無法工作，需要別人打理生活，失能一次金可以解決短期龐大醫療費用，扶助金可解決日常生活開銷、看護費用。

3、「實支實付型」住院醫療險：受二代健保影響，住院天數大幅下降，自費項目和門診手術增加，規劃「雙實支實付」可解決高額醫療花費，2家額度至少規劃20萬元至30萬元。

4、意外險：只要同時符合「外來、突發性、且非由疾病原因」所致的事故都可獲得理賠，投保重點為意外身故、意外失能、重大燒燙傷、意外實支實付、意外骨折等。

5、一次性給付型癌症險：現在的癌症主要花費大多用在標靶藥物、放化療等新式治療方式，因為費用不低，建議規劃「一次給付型理賠金」可以做彈性運用，不同於「傳統療程型癌症險」，必須要做相對應的治療方式才能獲得理賠金。

6、重大傷病險：當罹患某些重大疾病或發生特定傷勢時，給予一次性保險金能夠專心治癒的保險。另外也建議搭配定期的健保型重大傷病險，保障範圍廣，只要領到健保重大傷病卡就會啟動理賠。

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