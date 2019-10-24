小額終老保單熱夯！「門檻低+保費便宜」高齡民眾可投保　輕微體況也享50萬保額

▲「小額終老保險」保費便宜、投保限制低，可以給予民眾基本的壽險保障。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

金管會為了解決75歲以上台灣高齡民眾買不到保險的問題，於7月時調整「小額終老保險」（小額終生壽險）投保條件，從原本只能購買1張，改為一人最多可以買2張，而且保額也從30萬元提高至50萬元。「小額終老保險」為什麼熱賣？錠嵂保險經紀人表示，這張保單主要是保費便宜、投保限制低；如果民眾有輕微體況、又想幫自己買壽險保障，不妨可以考慮看看。

「小額終老保險」又稱「政策型保單」，是為了讓受限於預算或是年齡無法投保的民眾，也能獲得基本保障。保單特色是承保年齡放寬，保費較便宜、核保也較寬鬆，15歲至84歲之間的民眾都可投保，適合手上預算有限卻想要有基本壽險保障的民眾。錠嵂保經列舉3大「小額終老」的優點，提供給需要的民眾參考。

▲如果民眾有輕微體況、又想幫自己買壽險保障，可以參考購買「小額終老保險」。（圖／pixabay）

優點1：原則上免體檢

平常民眾投保時，有體況或是超過一定年齡就要體檢，因為保險公司要判斷風險高低而決定承保條件。

錠嵂保經表示，小額終老保險原則上不須體檢，對高齡年長者或有體況的民眾而言，投保條件較為友善。但需要注意的是，並不是所有的保險公司都不要求體檢，每間公司的投保規則不一， 如果保險公司需要評估，還是有要求體檢的可能。

優點2：次標準體也可以投保

錠嵂保經指出，以往購買傳統壽險，若有體況投保，保費可能會加25%，或是除外承保與拒保的可能。但金管會推動「小額終老保險」目的就是希望讓體況不佳或中高齡的民眾可以買到一份基本的保障，只要體況沒有太嚴重，仍有機會購買。

優點3：保費比傳統壽險便宜，約打7折

根據「小額終老保險」保險商品相關規範內容指出，其預定利率為2.25%，「附加費用率」（保險公司的作業成本、利潤、佣金等）費用不能超過10%，因此，民眾可以用比較便宜的保費購買一份基本保障。

其中，「附加費用率」就像去餐廳用餐時額外加收的服務費用。錠嵂保經表示，如果「附加費率」高，代表「純保障比率」會減少，以小額壽險而言，保障額度本來就不高，「如果要給保險公司較高的服務費，那不如找間銀行存著比較實際。」

▲小額終老保險商品為政策性保單，因此各家保險公司推出的保障差異不大。（圖／pixabay）

「小額終老」保障內容包括身故保險金、完全失能保險金、生存保險金（祝壽保險金）、退還所繳保險費（加計利息）等。不過，錠嵂保經提醒，投保者要先注意保險公司的投保年齡與繳費期限差異，並了解這張保單不能附加附約。「小額終老」也限制每一位被保險人最多可選擇2家保險公司投保，兩家投保額度合併最高不超過50萬元；原本已經購買小額終老保險的民眾，則可加買至保額50萬元。

錠嵂保經表示，小額終老保險商品為政策性保單，因此各家保險公司推出的保障差異不大，民眾選擇時了解商品的保障內容，也可以選擇品牌信任度高的保險公司購買。購買管道除了有一般通路，部分保險公司也開放小額終老保險商品可網路投保，增加民眾投保的便利性。

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