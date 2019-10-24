美國用台灣問題打壓大陸　孫亞夫：兩岸在干涉與反干涉間較量

▲台灣成為美中角力的延伸戰場。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

第六屆兩岸智庫學術論壇在杭州舉行，大陸海協會副會長孫亞夫22日指出，美國從各方面著手，包括利用台灣問題對大陸施壓，已加劇兩岸之間的較量。他舉例，兩岸之間正進行干涉和反干涉的較量。

孫亞夫在接受《中評社》專訪時作出上述回應，他表示，台海局勢趨於複雜嚴峻，兩岸之間堅持和衝撞「一個中國原則」、反對和圖謀台獨、推動和阻撓和平發展的較量一直在繼續，而今年在美國介入下，較往年更突出的干涉和反干涉的較量。

▲海協會副會長孫亞夫。（圖／CFP）

他表示，兩岸最後形勢取決於較量的結果，但這是一個長期的過程，因為兩岸關係有很複雜的一面。從大陸的角度來講，老百姓希望兩岸關係發展，最後走向和平統一；台灣老百姓的心態則比較複雜，一方面希望兩岸關係改善和發展，兩岸交流合作能給他們帶來利益，不希望因台獨引起戰爭，但另外一方面又對大陸有誤解、對和平統一有顧慮。

孫亞夫強調，近兩三年，兩岸關係和平發展受到衝擊，大陸方面一直秉持的觀點是，堅決反對任何形式的台獨行徑，堅持一個中國原則和九二共識，同時也要繼續促進兩岸各領域民間交流合作。像是兩岸智庫交流，一方面會推動兩岸研究，而且會為兩岸關係一些重大問題提出解決辦法。

►大家一起反乾澀