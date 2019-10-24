搶攻31.8萬首投族！韓國瑜27日北上辦青年論壇　放下手機「面對面聊天」





▲韓國瑜台北首場實體青年活動。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

中選會主委李進勇9月12日表示，明年選舉人數預估有1934萬76人，其中有31萬8208人是第一次投票的「首投族」。為搶攻年輕族群票倉，國民黨總統參選人韓國瑜27日將在台北舉辦「走出同溫層」首場實體青年活動，要大家「暫時離開鍵盤、放下手機，坐下來面對面聊聊天」。

「北部首場實體青年見面活動上線啦！」韓國瑜18日晚間在臉書上表示，自己有自己的主觀意識、有比較老派的看法，但他一直有個熱血的靈魂，也對很多事物抱持開放的態度。「這些日子以來，各種因素讓我走到現在，其中年輕世代對我的影響更是巨大，無論是支持或不支持我的，我都覺得那是國家未來的可能方向。」

▲韓國瑜舉辦「瑜你跨世代對談」台南青年座談會，與青年、民眾互動。（圖／記者林悅攝）

韓國瑜說，今年6月為優秀畢業生頒獎時，有幾位聰明的孩子以各種創意的方式來表達意見，相信大家還記憶猶新，在網路上也受到熱烈的討論，還有一本書因此賣到斷貨。

韓國瑜提到，他非常鼓勵年輕人有熱情、有理想、敢說敢做，勇敢表達意見，「現在就有個更好的機會讓各位年輕朋友來表達你們的意見！暫時離開鍵盤、放下手機，我們坐下來面對面聊聊天，聊你們的想法，聊就業、聊創業、聊政治、聊感情，只要你想講、我就想聽！10月27日台北首場實體青年活動上線了，歡迎一起來『走出同溫層』。」

根據韓國瑜「走出同溫層」青年政策論壇的報名表單顯示，報名時間從19日至25日凌晨0點整，沒有報名人數限制，但是會依地區、年齡、性別等抽取80至100位青年朋友參與，逾時報到視為自動放棄資格，不會候補。

●韓國瑜「走出同溫層」青年政策論壇（請點此報名）

日期：10月27日（星期日）

時間：報到時間19:00，活動時間19：30-21：00

地點：CS市民空間－圓滿活動的孵化地（106台北市大安區市民大道四段198號）

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