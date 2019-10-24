台股創高！華銀2年加碼台股120億元　估全年爽賺12億元

▲ 華南銀行。（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

台股指數（23）今日再度刷高，上漲80.47點，持續穩在29年新高的位置上，也使得銀行賺取台股財樂呵呵！華南銀行今（23）日公布金融投資的成績，自去年起華銀以財務理論為基礎，量化篩選後再逐一質化分析，選出高股息、低波動的個股，新增了120億元，今年已貢獻獲利6億元，加上原本長期投資的股利收入，估計台股今年獲利可達12億元。

華銀強調明年將再擴大台股投資部位，預估將新增更多中大型投資標的，可增加彈性並分散風險，以舒緩台股殖利率下修對股利收入的影響。

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在中美貿易談判紛擾未定，美歐主要央行紛紛降息或重啟貨幣寬鬆政策，長期低利環境壓縮銀行業傳統利差，華銀股票、債券以及外匯操作獲利已經占銀行獲利三成以上。

4年債券部位增4倍 收益可達23億元

在債券投資方面以公債、高投資等級金融債與公司債為主，目前整體規模約2700億元，台、外幣債券比重各占一半，今年債券收益就已經達到23億元。華銀表示，四年前即已經看準，利率長期下跌趨勢成形，積極加碼利差相對較高的外幣債券，四年來部位大增四倍，規模約1100億元。不同於其他國銀持有的部位以浮動利率為主，華銀投資的外幣債五成以上為固定利率債券，在降息環境中可望受惠。

▲股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

積極布局SWAP 收益成長兩成創新高

外匯操作上SWAP也大有斬獲，去年台美利差擴大時，積極提高SWAP部位達620億元，今年因為美國聯準會(Fed)政策方向驟變，升息轉換為降息，台美利差縮小、換匯點縮窄，使評價利益大幅增加，據統計今年以來外匯操作收益已經達30多億元，較去年成長約兩成，創下歷史新高。

台股明年鎖定中大型股 委外代操成績也同樣亮眼

台股也同樣扮演重要角色，華銀107年起以財務理論為基礎，量化篩選後再逐一質化分析，精選出高股息、低波動之績優穩健個股，新增120億元部位，今年已貢獻獲利約6億元，加上原有長期部位股利收入，預估台股全年獲利可達12億元。

華銀明年將再擴大台股投資部位，預估將新增更多中大型投資標的，可增加彈性並分散風險，以舒緩台股殖利率下修對股利收入的影響。

另外，華銀的台股投資除自行操作外，自今年5月開始撥款約12億元進行台股委外代操，遴選三家投信為華銀操盤。至9月底平均年化報酬率已達10%以上，操作績效卓越，高於一般市場績效。預計明年將再新增台股委外代操部位。

▼華銀投資概況。（圖／華銀提供）

