裝修失敗！2盞吊燈散發「乳香世家」味道...網笑：感受到母愛

實習記者賴韻如／綜合報導

買新屋或是老房，多少都得花錢進行裝修。近日一張「裝修失敗的房子」照在網路上流傳，照片讓人第一眼直接連想到「女性乳房」，曝光後也立即湧入10萬網友朝聖，大家都紛紛笑說，「我能感受到母愛，是一間好房子」、「現在的房子越來越特別了」。

這張多年前就流傳的照片，近日再度被twitter用戶「平成を忘れないbot」分享出來，從這張「裝修失敗」的照片中可以看見，上方斜屋頂的2側天花板分別掛設了2盞吊燈，沒想到透過光暈造成的效果，竟讓原本普通的設計出現了「2粒女性乳房」的視覺錯覺，不禁讓人臉紅心跳。

這張照片一曝光後，立即湧入10萬網友朝聖，連facebook粉專「誰能打119幫一下？本能寺這邊失火了，我卻出不去。」也轉發這則推文，大家紛紛笑翻回應，「我能感受到母愛，是一間好房子。」、「乳香世家」、「原來是把車頭燈誤裝在天花板的部分啊」、「現在的房子越來越特別了」、「設計師又淘氣了」、「我覺得這設計挺成功的啊，主題都有點出來」。

另外，還有搞笑的網友幫這張圖搭配了一樣是視覺錯覺的「下半身」，大家看完後也接著笑說，「我想這就是天堂的模樣吧！」