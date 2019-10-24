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Google Pixel 4 XL開賣與開箱：入手前的6個友情提醒

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▲Pixel 4 XL開箱以及入手前六個友情提醒。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在三星Galaxy Note 10系列、蘋果iPhone 11系列在台上市之後，這款「美國品牌、台灣製造」的Google年度旗艦機Pixel 4系列稍早在台上市，並首次與電信商-台灣大哥大合作開賣，相較蘋果、三星，甚至華為、OPPO，Google公司的通路拓展腳步相對慢一些，記者在入手新機的同時，進一步提醒消費者使用新機該注意的幾個要點。

一、Pixel 4、Pixel 4 XL價格與綁約價

從規格來看，Pixel 4系列跟前代不同，這一代差別在螢幕大小跟手機電池容量，其餘功能都沒有差異。Google Pixel 4 為 5.7 吋螢幕，64GB 價格為 24,600 元，128GB 價格為 27,600 元；Pixel 4 XL 為 6.3 吋螢幕，64GB 價格為 29,550 元，128GB 價格為 32,550 元，相較目前市場上的旗艦機，以高通S855/6GB RAM/還附帶Titan M、Pixel Neural Core運算核心，這個定價算是佛心價。

綁約價方面，按照台灣大哥大公開的資訊，搭配指定方案售價，綁約價7,900元，相關綁約價格如下表，從表格來看，比較划算的應是綁約價1,399元、綁約30個月的：

▲台灣大哥大Pixel 系列手機綁約費率。（圖／取自台灣大哥大）

二、購買盒裝請指名“#teampixel”字樣

這次在產品包裝盒裝底下有標記"#teampixel"，側邊也有Google字樣，也就是該款手機“Made for Google”，代表這樣的產品已經經過Google認證，符合該公司的相容性規定，這包括採用原生Android作業系統到Google AI應用。

▲▼盒裝外觀可以看到最新的Google公司logo，盒裝底部有#teampixel字樣。（圖／記者洪聖壹攝）

三、盒裝配件縮水，但是原廠有補貼

實際打開原廠盒裝會發現，Google Pixel 4 原廠不再隨附耳機，大致上提供USB to USB-C的快速轉移轉接頭、退卡針與18W原廠快充組，當然也沒有多數中國大陸手機廠貼心提供的原廠手機殼。

▲Google Pixel 4 原廠不再隨附耳機，但是Google商店提供台幣 4,500 的優惠回饋金，台灣大也有相對應回饋。（圖／記者洪聖壹攝）

對此，Google公司特別說明：「我們發現許多使用者已習慣使用個人語音配件，因此通常將額外的隨附語音配件備而不用。為此，我們針對透過 Google 商店購買Pixel 4的使用者提供台幣 4,500 的優惠回饋金，鼓勵客戶購買自己想要的配件，例如耳塞式耳機、耳罩式耳機、手機殼或充電器。」

電信商方面，根據台灣大哥大的說明，開賣活動當天前30名申辦成功的排隊民眾，除可獲得豐富首購禮外，台灣大將送出年底上市的Google智慧音箱Nest Mini（市價1,785元）。

此外，這次購機前3,000名，就可以入手市價1,390元的原廠殼套。另外還有Google Play折抵金900元 (300元x 3期)，另外還有台灣大自家的myfone購物禮券3,000元，申辦Pixel手機專案，購買全館配件與包膜，任一項滿 888元還可再折88元。其他就是沒什麼價值感的myBook雜誌樂讀包3個月，以及試用Google One 就有的3個月免費100GB使用空間。

▲Google Pixel 4 正反面採用抗刮耐磨的康寧玻璃包覆，側邊的鋁合金編框採用磨砂設計。（圖／記者洪聖壹攝）

相對Google Play Store直接贈送的回饋金，台灣大贈送的內容多數是有條件性的，雖然沒那麼吸引人，倒是提供想要第一時間入手新機、卻比較精打細算的用戶另一個選擇。

四、Motion Sense、雙重曝光、即時HDR+只有Pixel 4才有

Pixel 4系列基本上是今年度AI手機的代表，其中更首次用上了ATAP團隊開發的Soli動態感應模組，讓手機可以達成跟iPhone差不多快的人臉解鎖；用戶還可以隔空操作手機，方向類似Note 10的新功能，差別在於除了控制音樂，還可以額外做其他事情，像是延後鬧鐘、關閉計時器，或是將來電設為靜音等等，而這功能是Pixel 4獨有。

▲Pixel 4系列並沒有瀏海，其多數感應模組都在自拍鏡頭左右兩側，而Soli動態感應模組帶來的Motion Sense功能，為該款手機獨有。（圖／記者洪聖壹攝）

此外，在拍照功能方面的雙重曝光、即時HDR+這兩個功能。簡單的說，透過新一代Pixel，手機碰到逆光或者光源環境很差的狀況也能拍出好看又自然的照片，但是這兩個功能確定不會「下放」到旗下任何一款手機上。

Pixel 4系列可以做出比Pixel 3系列更強的夜拍與高解析變焦，甚至讓手機透過演算可以拍出銀河，並且結合第二個後置鏡頭的光學變焦達成比上一代更高解析的變焦效果。

▲Pixel 4系列的雙重曝光、即時HDR+這兩個功能也是該款手機獨有。（圖／記者洪聖壹攝）

伍、Pixel 4系列收音孔集中在鏡頭兩側

Pixel 4系列最讓人期待的就是他的AI拍攝功能，喜歡拍攝影音的用戶，這代產品的手機收音孔具備主動降噪功能，但是要留意手機收音孔的位置，除了鏡頭閃光燈旁邊之外，鏡頭頂端的位置也有一顆，拍攝的時候千萬注意，別不小心用手指頭遮到或壓到了。

▲Pixel 4系列的收音麥克風具備主動降噪效果，位置集中在鏡頭兩側。（圖／記者洪聖壹攝）

六、造成Pixel 4系列快速耗電的原因

從海外媒體實測結果來看，Pixel 4系列的續航力約在現有旗艦機均值之下，Pixel 4只有2800 mAh，即使是Pixel 4 XL，電池容量也只有3700 mAh。

▲AI手機Pixel 4的電池容量低於平均值，但其實有解方。（圖／記者洪聖壹攝）

初步來看，這一代會造成手機耗電的主要原因有二，一個就是Motion Sense功能，另外一個是支援的90Hz動態刷新率的螢幕。首先如果消費者平常不太怎麼用手勢操作，這功能是可以選擇關閉的。而後者目前正式版本已經支援螢幕自動調節功能，螢幕可以自動辨識用戶當下觀看的內容調整刷新率，最低可以調整至60Hz，也就是說只有當你在玩遊戲、看電影的時候，手機可能會比較耗電。

此次Google手機在台灣開賣，除了自家Google Play，在電信通路更獨家交由台灣大開賣Pixel 4系列，記者會上可以看到台灣大哥大新科總經理林之晨、Google硬體副總裁彭昱鈞兩人親自到場，除了顯示其戰略意義，更多的是Goolge公司一直以來對台灣市場的重視。

擁有深厚科技底子的林之晨更在開賣前索性當起3C達人，在個人臉書寫下他自己的實測的心得，內容除了比擬科技記者外，更直言該款手機的「泛攝影功能可以說達到人類科技史上的一個新境界，地表上沒有手機、相機可以跟他歸在同一等級」。

▲台灣大新科總經理林之晨在開賣前，當起了3C達人，為該款手機給出高度評價。（圖／取自林之晨臉書）

簡言之，相較於蘋果iPhone 11、三星Galaxy Note 10來說，Pixel 4系列同樣也是比上一代大幅度升級，許多有感的功能都是上一代都沒有的，而在款式上面，台灣跟美國同步推出全系列款式，消費者共有「純粹黑」、「就是白」、「如此橘」三款可以選擇。從台灣大哥大提供的事先預約數據來看，大容量、大螢幕、新色是該公司的消費主流，但是反應比較好的反而是「Pixel 4 128G 如此橘」版本，預約大概佔整體4成。

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