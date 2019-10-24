民眾現金繳罰單…監理站書記收進自己口袋「轉頭註銷」　污掉200多萬公款

▲台中區監理所前書記，涉侵占汽燃稅及罰款200餘萬，台中地檢署24日將他依貪汙罪起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

公路總局台中區監理所前書記卓國華，於2015年擔任窗口承辦人時，利用電腦文書作業流程漏洞，收取民眾繳交的汽車燃料費逾期罰款，以「車號錯誤」、「民眾現金不足」等為由，涉嫌侵占民眾繳納稅費及罰款1275筆，總計205萬餘元，台中地檢署24日依貪汙罪將卓男起訴。

起訴書指出，卓國華（47歲）擔任交通部公路總局台中區監理所書記，於2015年3月26日起至2017年5月17日，擔任窗口承辦人，負責稅費窗口稅費業務及退款申請業務，窗口汽機車違費結繳與收據正本作廢註記、違費刪除、免罰案件電腦註記等業務。

但卓國華卻濫用職務之便，利用電腦文書作業流程漏洞，大楷政府油水。民眾前往監理所繳納汽機車燃料稅等業務，他收了錢，在文書作業上做手腳，不實登載多列出「作廢收據」，隨便寫上作廢原因「車號錯誤」、「民眾現金不足」、「資料不符」、「重複開立」、「民眾申訴」等理由。

卓嫌以此方式，計侵占685件的現金為96萬9504元，因收據遭作廢，依稅費規費系統設計自動回復為列管，為避免這些案件受催繳，防免犯行被發現，卓嫌不實登載為刪除、免罰，將這些案件排除列管。

另外民眾來繳各種違規罰單，他也是收民眾現金，然後進入電腦系統中不實登載該案「免罰」、「刪除」，然後虛偽登載民眾退現金，這筆就不需繳庫。侵占民眾違規或逾期罰款的現金，此部分共侵占590件108萬1307元。

而上述案件的電腦資料理應進入「列管」或「結案」，不過若進入「列管」，日後還會向車主催繳，一旦催繳，他就會事跡敗露，於是卓就鍵入電腦「刪除」、「免罰」，如此一來，民眾就不會被催繳。

卓國華利用「作廢收據」來掩飾他的侵佔行為，每一窗口檢查當日出入金額是否相符時，出納僅查核總結算表，也不要求他們附上民眾申請退費表，或繳費簽單等，卓就是鑽此漏洞，大楷政府油水。

直到該監理所稅管課林姓課長，發現卓嫌窗口（39號）每天都有3到5張「作廢收據」，心生懷疑，認為他並不是生手，就算是生手也只會出差錯1、2次，不可能都已經2年了還每天有3、5張「作廢」，實在太過頻繁。

該所指派卓去了解，在查2017年5月12日的5張「作廢收據」時，卓男竟偷偷幫忙繳回，太過可疑，經查詢5位車主才發現上情，卓嫌見犯行敗露，於同年5月26向中檢及廉政署自首，並繳回犯罪所得239萬8356元。

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