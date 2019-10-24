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全球最驚悚鬼屋！闖關前需簽「40頁切結書」...成功闖完可獲61萬

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▲▼ 。（圖／翻攝自McKamey Manor官網）

▲McKamey Manor開幕至今沒人挑戰成功過。（圖／翻攝自McKamey Manor官網）

實習記者賴韻如／綜合報導

萬聖節即將來臨，世界各地的鬼屋開始推出一些特別活動。美國聖地牙哥（San Diego）名為「McKamey Manor」的恐怖莊園也不例外，這間號稱「全世界最驚悚鬼屋」，日前推出闖關成功便可獲得美金2萬元（約新台幣61萬元）的獎金，但體驗過程卻會讓人「生不如死」！

據《太陽報》報導，這間「McKamey Manor」恐怖莊園由麥卡米（Russ McKamey）所經營，體驗者須年滿21歲，且要先接受所有醫療相關檢查，並繳交病歷，此外，在進入恐怖莊園前，還要先觀看長達2小時的「宣導影片」以及簽署一份「40頁的切結書」，體驗者完成所有繁複手續後才可開始挑戰恐怖莊園。

▲▼ 。（圖／翻攝自McKamey Manor官網）

▲▼有體驗者稱過程「生不如死」。（圖／翻攝自McKamey Manor官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自McKamey Manor官網）

McKamey Manor在網站上警告，裡面全部都是恐怖電影會發生的劇情，是一場「難受、激烈且駭人的真實體驗」，若體驗者能夠挑戰成功，即可獲得美金2萬元（約新台幣61萬元）。據悉，體驗者將會遭受長達「4至8小時」的酷刑，其中包括將眼睛矇住、瘋狂灑假血、用鎖鏈捆綁四肢、逼吃臭掉的雞蛋、和蛇以及蜘蛛關在一起以及把頭埋進水裡等等。

報導中指出，McKamey Manor恐怖莊園是免費入場，一次只會接待2名體驗者，開幕至今10幾年仍沒有人挑戰成功走完全程，目前仍有上萬名想體驗的「選手」在等候名單中。

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