救難直升機被當計程車...山難搜救「使用者付費」最快明年6月統一標準





▲山難搜救「使用者付費」最快明年6月統一標準。（資料照／記者洪正達翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院24日拍板通過國賠法部分條文修正草案，未來民眾前往國家公園、森林遊樂區等，若在適當警告或標示情況下仍執意從事冒險或具危險性活動，政府將不負損害賠償責任。至於過去救難直升機被當計程車的狀況，針對山難搜救「使用者付費」部分，最快明年6月統一標準。

行政院長蘇貞昌在院會中指出，台灣的山與海範圍遼闊，完全由政府管理，實務上並不可行，如今政府態度改變，以政策支持開放山域、海域，但也要促使國人在從事登山、水域活動時，加強風險意識及自我管理，做好活動前之各項安全準備，防止意外事件發生。

過去曾出現部分山友將救難直升機當「計程車」狀況。2016年台南曾發生男子獨自攀登奇萊山，下山時因為積雪覆蓋路徑，最後乾脆找空勤直升機吊掛救援，男子脫困後一度要直升機把他載到上山時的停車地點開車，挨轟是浪費社會資源。

針對種種爭議，不少人建議應該要讓山難搜救「使用者付費」。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回應，山難使用者付費部分，跟各地方政府的自治條例有關，但各縣市規定鬆緊不一，目前法務部、內政部正與地方政府討論修正建議，期盼全國各地的山友未來都能面對全國一致的法規，預計最快明年6月前可以同步。

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