北極正經歷11萬年來最暖時期　俄冰川融化出現5個新島嶼

▲冰川消融導致北極海上的島嶼浮現。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

俄羅斯國防部22日表示，因為冰川融化，俄羅斯西北方的北極海出現5座新的島嶼，目前已經開始繪製地圖和命名。這些島嶼的面積從900到5萬4500平方公尺不等，加起來約有10個足球場大。

根據CNN報導，這些島嶼位在俄羅斯諾瓦澤姆利亞群島（Novaya Zemlya archipelago）附近，因為「Vylki冰川」融化而顯露出來。俄羅斯海軍在2016年就透過衛星影像發現這些島嶼，直到今年8月才正式紀錄調查結果並為島嶼命名。

一名叫米谷諾娃(Marina Migunova)的學生在2016年發現了這些島嶼，而後就展開地形的調查，並親自拜訪這些島嶼。俄羅斯國防部說，研究人員一直以來都在使用衛星研究海岸線的變化，在2015年到2018年間，已經在納瓦澤姆利亞群島和法蘭士約瑟夫地群島附近發現30多個新島嶼。

科學期刊《Nature Communications》今年1月發表的研究表示，加拿大北極地區的冰川融化程度，足以揭露過去4萬年被隱藏的土地，且北極正在經歷11萬年來最溫暖的時期。科學家也提出警告表示，出現新的島嶼不是偶然，而是冰川大量融化，導致氣候危機更加劇烈的結果。

▲瑞士的皮措爾冰川消逝遭除名，上百人遊行哀悼。（圖／路透社）

在今年夏天，格陵蘭島的冰川在一天內就損失110億噸冰，而整個月的損失量達到1970億噸，相當於8000萬座奧林匹克的游泳池。冰島的Okjökull冰川、瑞士的皮措爾冰川也都因為全球暖化而完全消融，從兩國的冰川列表中被除名。

北極的升溫速度是全球的兩倍，造成冰川更快速的融化，也破壞生物的生命週期。冰川若持續以這樣的速度消融，到2100年的時候，海平面上升可能取代全球五分之一的人口，數百萬的人可能面臨糧食和飲用水短缺、汙染和疾病的問題。