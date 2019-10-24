王令麟、吳宗憲親手為愛做早餐　偏鄉孩子胃暖心更暖

▲「東森爸爸」王令麟（圖中紅衣左）平時致力公益推動愛的早餐，10/24特別邀請綜藝天王吳宗憲(圖中紅衣右)及Sandy一大早就到桃園大溪百吉國小為孩子們做早餐。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／桃園報導

東森集團大家長王令麟平時是縱橫商場的霸氣總裁，唯有在部落孩子們面前最不掩飾鐵漢柔情！因為關心偏鄉學童的健康及學習意願，積極推動「愛的早餐」補助計畫，且不定期親自走訪部落探訪孩子、一同玩耍互動，是孩子們口中和藹可親的「東森爸爸」，今(10/24)天更邀請綜藝天王吳宗憲及剛拿下金鐘獎的Sandy吳姍儒兩位東森購物代言人，一早就到桃園大溪的百吉國小下廚做早餐，讓這些泰雅部落的孩子們肚子飽了、暖了，心裡更是溫暖。

▲王令麟第一次煮水餃，且是自己動手包的水餃，希望親手傳遞愛的心意給孩子們。

天氣微涼的一大早，王令麟與吳宗憲及Sandy就風塵僕僕來到大溪鄉的百吉國小，一起為孩子們準備手作飯糰、煎法式吐司、煮水餃等熱騰騰的「愛的早餐」，這麼豐盛的餐點讓小朋友看了都笑呵呵，但平時日理萬機的王令麟其實是料理苦手，遇到下廚就大嘆傷腦筋，他笑著回憶：「幾年前到高義國小做愛的早餐，為了煎荷包蛋在家練習好久，結果在小朋友面前一甩鍋就掉到地上！」還好這次相當順利，第一次包水餃就上手，水餃餡料滿滿超大方、捏起來飽滿又漂亮！做完早餐後，還親自送到各教室給小朋友們享用，大家都很踴躍一口接一口，大讚現做的特別好吃！

▲王令麟與吳宗憲及Sandy一早就到百吉國小手作飯糰、水餃及吐司給孩子們享用。

吳宗憲說：「來到百吉就像回家的感覺，這裡環境清幽、人又親切，令人覺得很舒服」還向小朋友們小小爆料以前Sandy就是英文老師，因此Sandy在現場也教起大家學習早餐英文，並分享國外有句諺語：「早餐要吃得像國王、午餐吃得像皇后、晚餐吃得像公主」，強調早餐在一天之中的重要性。

▲王令麟做完早餐還親自分送給小朋友們吃，讓大家直呼東森爸爸好親切。

王令麟表示：「即使我本身不擅長料理，但特地來百吉國小親手做愛的早餐給孩子們，是一份單純的心意，今年適逢東森購物20週年，特別邀請代言人吳宗憲和Sandy一起走訪偏鄉，目的也希望喚醒大眾關注偏鄉孩子們的需要，不吝於出手幫助他們。」

▲時逢東森購物20週年，東森爸爸王令麟(前左)邀約東森購物代言人吳宗憲及Sandy父女一起參與「愛的早餐」活動。

▲東森爸爸王令麟親切地抱起偏鄉孩子。

▲王令麟和小朋友們一起席地而坐唱歌。

除了享用愛的早餐，百吉國小的小朋友們也一一致贈感謝卡表達對東森長期贊助愛的早餐的感謝，大家也一起歡唱陽光和小雨等歌曲，度過一個歡樂的早晨時光。長期深耕偏鄉的校長王連進表示：「在偏鄉對待偏鄉學童，只有用偏心，才能給每個孩子們好的照顧，因此感謝東森長期對偏鄉孩子們的用心。」

▲百吉國小學童們親手製作的感謝卡，讓東森爸爸相當感動。

長期關注偏鄉部落議題的東森慈善基金會，推動「愛的早餐」已第13年，起因於偏鄉孩子通常為隔代教養、父母農忙無暇照顧，因此經常餓肚子或到校出席率低，為了提升孩子們的到校率，透過經費發放讓學校有能力每天提供美味「愛的早餐」，成功帶動孩子們的上學意願，甚至有助提升學習力，還有精力發展課外社團活動。由於成效良好，目前已全面擴大至全台偏鄉部落，累積造福超過2萬5千多名學童，而這份經費一開始是王令麟個人捐款，後來獲得東森購物會員們的認同與支持，高達七成會員在東森購物消費都會捐贈發票，讓愛的早餐有充足的經費得以擴展到全台各偏鄉國小，孩子們一早就有熱騰騰的早餐可以享用，展開一整天的學習。

▲東森購物網不定期於「愛心認捐公益平台」為偏鄉孩子們募集物資。

近年王令麟也關注偏鄉物資缺乏情形，因此繼愛的早餐之後，在東森購物開辦「愛心公益捐贈平台」，將偏鄉小朋友們所需要的物品，成立專區透過東森購物會員自主性捐贈，將資源直送學校，累積曾成功募得電腦、樂器、運動用品等，透過各種方式積極為孩子們完成心願，感謝各界善心人士支持，同時期許孩子們善用這些工具，長大後也能回饋社會，讓愛不斷傳承下去。