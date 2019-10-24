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亞裔西點軍校生自轟死亡　陳屍校內地下室多日才找到

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▲是美國歷史最悠久的軍事學院之一。（圖／翻攝自Facebook／West Point - The U.S. Military Academy）

▲失蹤學員Kade Kurita是2021年畢業班的學員。（圖／翻攝自Facebook／West Point - The U.S. Military Academy）

記者楊庭蒝／綜合報導

西點軍校失蹤多日的學員Kade Kurita於22日被發現已經身亡，遺體位於校區內一處地下室，生前曾在社群軟體上透漏計畫，懷疑有事前的準備，已排除他殺的可能性，死因還有待調查。

西點軍校18日傳出一名學員於下午5時30分失蹤，並帶走一把M4卡賓槍，讓軍方、憲兵隊、聯邦單位、紐約州警和美國海岸防衛隊緊急展開搜索，包括出動搜救犬，也使用直升機、無人機和紅外線雷達等設備。因為他手機的GPS資訊和信用卡消費紀錄都沒有更新，懷疑他還在校內，所以相關單位展開地毯式搜索，並將範圍擴大至4000公頃，22日終於在學校內的地下室尋獲。

▲是美國歷史最悠久的軍事學院之一。（圖／翻攝自Facebook／West Point - The U.S. Military Academy）

▲是美國歷史最悠久的軍事學院之一。（圖／翻攝自Facebook／West Point - The U.S. Military Academy）

調查後得知失蹤的學員是20歲的Kade Kurita，平時在校表現優異，體能及課程學習成績都很突出，一周前還代表學校向「阿凡達」的演員史蒂芬朗(Stephen Lang)贈送學校的全景照片，原本預計要參加軍事技能比賽，卻在比賽前失蹤了。

西點軍校校長威廉斯中將(Lt. Gen. Darryl Williams)表示，感謝當地的執法機構和緊急服務部門的調查支援，失去Kade Kurita這個學員是令人感到悲痛的，祝福他和他的家朋友們。

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