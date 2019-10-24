　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮三號橋、國福橋震災受損修復通車　尚志橋12月前接續施工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮去年0206強震造成明顯災損的三號橋及國福大橋，歷經半年多的復建施工，23日施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後正式對外開放通車。市長魏嘉賢到場視察吊掛作業及通車情形時表示，下一步將進行尚志橋的震後復建工程，市公所將與花蓮縣政府相關單位協商施工日程，希望能如預期在十二月一日正式施工，並規劃好替代道路。

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

三號橋震後復建工程原訂可在今年八月竣工，不過卻在橋面伸縮縫打開後，發現橋梁內部受損遠比預期來得嚴重，因此工程單位立即辦理變更設計，以致工期展延。會有變更設計的情形，主要是無法掌握到當年住都局施做三號橋的原始設計，包括縣政府及公路局等都查尋不到三號橋原本的設計圖，因此在0206強震發生後，透過台灣省土木技師公會現場勘察，也都只能以肉眼判斷該座橋梁的受損情況，一直到橋面伸縮縫打開後，才發現穚梁內部受損不輕。

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市長魏嘉賢到場視察吊掛作業及通車情形。

除了三號橋之外，尚志橋也面臨查尋不到原設計圖的同樣情況，不過，國家實驗研究院國家地震工程研究中心在今年六月由資訊技術組研究員王仁佐博士帶隊到花蓮，針對尚志橋的結構體及鋼筋數做3D雷射掃描檢測，檢測的數據有助於未來修繕建設工程進行時的依據。

魏嘉賢指出，尚志橋雖然位於斷層帶下，但在0206震災時並未全面損壞，國震中心對此相當重視，在今年921地震二十周年的擴大國際會議不僅展示花蓮市0206強震損害的情形，更將尚志橋的案例列在研討的範圍。

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼橋面伸縮縫打開後，發現橋梁內部受損遠比預期來得嚴重，因此工程單位辦變更設計，致工期展延。

尚志橋去年因0206強震造成橋身結構安全堪虞，當時目測可發現橋面出現多處橫向龜裂，伸縮縫被拉扯位移15公分，經過台灣省土木技師公會派員到現場鑑定評估，尚志橋不僅橋台位移，包括大樑與支承也產生錯動位移的狀況，雖然在時常狀態下並無立即性危險，但技師公會不建議大型車進入，市公所去年二月將橋梁兩端架設限高門檻及護欄，只開放3.5噸以下小型車通行。

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

在市公所原訂規畫裡，為避免工程施做期間造成市區交通大打結，經協調並報請道安會報，今年四月先從三號橋修繕工程做起，待三號橋修繕完成後才會封閉尚志橋進行施工。

魏嘉賢指出，尚志橋工程若在農曆年後施工而未能在十二月一日施做，一定會遇到防汛期的問題，屆時連破堤都無法施做，他認為現階段應以橋梁安全為第一優先，才能保障用路人安全。

ET快訊
3000m高山廣設升旗台？　韓國瑜：我昨天就說不可能了
港姐「鏤空洞洞戰衣」雪乳側露辣翻！正面「神秘三角洲」露餡網暴
降落時「堅持上廁所」遭拒！辣妹飆三字經譙空姐…討拍結果被罵爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「兒童故事館」重創待修　民眾譏：現狀似鬼故事館　　

在地創作「再訪北町-時間的面容」　邀請鄉親索票同樂

職能復健創造無限可能！賣粽子超過40年　7旬嬤重拾包粽樂趣

花蓮三號橋、國福橋震災受損修復通車　尚志橋12月前接續施工

工區懸浮微粒秋冬攀高　台東環保局為民眾健康把關

「立委選對人、可省1千3百萬」　台中綠委參選人力推失智症篩檢

台東就醬玩10大景點票選　池上「伯朗大道」摘冠

台中高齡老婦忘了自己名字　警「按圖索驥」順利帶她返家

熱心公益回饋鄉里　王瑞豊董事長捐贈台南市消防局救災設備器材

欣桃瓦斯到府檢查管線免費！　「不收現」採帳單付費

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

「兒童故事館」重創待修　民眾譏：現狀似鬼故事館　　

在地創作「再訪北町-時間的面容」　邀請鄉親索票同樂

職能復健創造無限可能！賣粽子超過40年　7旬嬤重拾包粽樂趣

花蓮三號橋、國福橋震災受損修復通車　尚志橋12月前接續施工

工區懸浮微粒秋冬攀高　台東環保局為民眾健康把關

「立委選對人、可省1千3百萬」　台中綠委參選人力推失智症篩檢

台東就醬玩10大景點票選　池上「伯朗大道」摘冠

台中高齡老婦忘了自己名字　警「按圖索驥」順利帶她返家

熱心公益回饋鄉里　王瑞豊董事長捐贈台南市消防局救災設備器材

欣桃瓦斯到府檢查管線免費！　「不收現」採帳單付費

「清純女團」是不良少女！爆喝酒抽菸霸凌　公開道歉⋯成員臉色僵硬

快訊／王金平否認25日政壇「裸退」：最慢也是明年告別立院

台中復興建成營區心形人行步道好吸睛　「心」鍊墜成打卡熱點

移工商店兼營「地下匯兌」3年經手2億多元　宜蘭掃蕩6家逮11人

女大生燦笑PO出最後1張「黑白獨照」…心碎認：想在好天氣死掉！江邊失聯2天

41歲媽逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸不明紅斑　就醫發現「罹患乳癌」

台南議員稱「安全帽壞髮型」…要警勿開單　網友灌爆臉書：丟臉

關鍵報告：烏克蘭成為2019年歐洲最貧窮國家

回家驚見滿地碎片！2汪開飛機耳露無辜臉　她無奈：罵不下去

猜猜雷射有幾種？　王正坤長榮大學演講醫美產業發展

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

地方熱門新聞

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

網傳虎尾「外送員大亂撞」　真相曝光

欣桃瓦斯到府檢查管線　免費的！

小吃攤徵洗碗工偏好「歐巴桑」被開罰10萬！

彰警肇事逃逸　被調職記1大過

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

「小丑視界」　斗六太平老街封街辦同樂會

南警一分局至幼兒園宣導

韓國瑜24日雲林行　將大展廚藝身手

全國第40屆華宗盃排球錦標賽

「兒童故事館」重創待修

更多熱門

相關新聞

馬路驚現1層樓湧泉　全因工程挖破管

馬路驚現1層樓湧泉　全因工程挖破管

台北市中正區19日晚間11時許，忠孝西路一處道路挖掘工地突然噴出沖天水柱，大量自來水從管線湧出，強大水壓讓水噴了近1層樓高度。據工程人員表示，該處為大台北區瓦斯股份有限公司進行的道路挖掘工程，在道路整平的作業中不慎挖破自來水管，目前已通知相關單位到場進行善後處理。

16歲高中生拉K　終生包尿布超慘

16歲高中生拉K　終生包尿布超慘

台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

師傅揪6名學徒來施工！最後爽開價1萬8

師傅揪6名學徒來施工！最後爽開價1萬8

汐止新台五路已完成搶災通車

汐止新台五路已完成搶災通車

關鍵字：

三號橋國福橋震災受損修復通車尚志橋施工伸縮縫斷層帶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

他手機藏可怕照片　女友輕生

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面