花蓮三號橋、國福橋震災受損修復通車　尚志橋12月前接續施工

▲▼花蓮市三號橋在施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後，正式對外開放通車。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮去年0206強震造成明顯災損的三號橋及國福大橋，歷經半年多的復建施工，23日施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊掛後正式對外開放通車。市長魏嘉賢到場視察吊掛作業及通車情形時表示，下一步將進行尚志橋的震後復建工程，市公所將與花蓮縣政府相關單位協商施工日程，希望能如預期在十二月一日正式施工，並規劃好替代道路。





三號橋震後復建工程原訂可在今年八月竣工，不過卻在橋面伸縮縫打開後，發現橋梁內部受損遠比預期來得嚴重，因此工程單位立即辦理變更設計，以致工期展延。會有變更設計的情形，主要是無法掌握到當年住都局施做三號橋的原始設計，包括縣政府及公路局等都查尋不到三號橋原本的設計圖，因此在0206強震發生後，透過台灣省土木技師公會現場勘察，也都只能以肉眼判斷該座橋梁的受損情況，一直到橋面伸縮縫打開後，才發現穚梁內部受損不輕。

▲市長魏嘉賢到場視察吊掛作業及通車情形。



除了三號橋之外，尚志橋也面臨查尋不到原設計圖的同樣情況，不過，國家實驗研究院國家地震工程研究中心在今年六月由資訊技術組研究員王仁佐博士帶隊到花蓮，針對尚志橋的結構體及鋼筋數做3D雷射掃描檢測，檢測的數據有助於未來修繕建設工程進行時的依據。



魏嘉賢指出，尚志橋雖然位於斷層帶下，但在0206震災時並未全面損壞，國震中心對此相當重視，在今年921地震二十周年的擴大國際會議不僅展示花蓮市0206強震損害的情形，更將尚志橋的案例列在研討的範圍。

▲▼橋面伸縮縫打開後，發現橋梁內部受損遠比預期來得嚴重，因此工程單位辦變更設計，致工期展延。



尚志橋去年因0206強震造成橋身結構安全堪虞，當時目測可發現橋面出現多處橫向龜裂，伸縮縫被拉扯位移15公分，經過台灣省土木技師公會派員到現場鑑定評估，尚志橋不僅橋台位移，包括大樑與支承也產生錯動位移的狀況，雖然在時常狀態下並無立即性危險，但技師公會不建議大型車進入，市公所去年二月將橋梁兩端架設限高門檻及護欄，只開放3.5噸以下小型車通行。





在市公所原訂規畫裡，為避免工程施做期間造成市區交通大打結，經協調並報請道安會報，今年四月先從三號橋修繕工程做起，待三號橋修繕完成後才會封閉尚志橋進行施工。



魏嘉賢指出，尚志橋工程若在農曆年後施工而未能在十二月一日施做，一定會遇到防汛期的問題，屆時連破堤都無法施做，他認為現階段應以橋梁安全為第一優先，才能保障用路人安全。