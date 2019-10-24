台股再度刷新29年新高紀錄　收盤上漲80點收11,320點

▲ 台股今日再度刷新29年新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（24）日開高走高，雖盤中維持狹幅震盪，但午後蓄勢衝高，終場收在11,320點、上漲80點或0.72%，再度刷新29年以來新高紀錄，今日成交量1,409.23億。

台股今天開盤之後不到1分鐘，一度來到11,285點，突破1990年4月高點11,282點，隨後漲勢收斂在11,260點附近震盪，但來到下午1點之後上衝攻高，終場收在今日高點11,320點，再次刷新今天創下的29年來高點紀錄。接下來，台股將要挑戰1990年3月高點12,065點。

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電子三雄中，股王大立光（3008）在盤中由黑翻紅、大幅走揚，終場收在4430元、上漲2.78%；台積電（2330）以平盤293元作收；鴻海（2317）也收在平盤80.5元。

觀察類股表現，今日各大類股全面收紅，其中光電類股受到大立光（3008）走揚激勵漲幅最大，台表科（6278）在盤中漲停，玉晶光（3406）上漲2.36%、友達（2409）上漲1.99%、群創（3481）上漲0.72%；此外，汽車類股也因和泰車（2207）上漲2.99%，表現相對亮眼。

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