淘寶複製「蝦皮模式」在台上線　余宛如要求加速調整陸資審查機制

▲余宛如召開「淘寶台灣、掏空台灣？中國電商養套殺手段大揭密！」記者會。（圖／余宛如辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委余宛如24日召開「淘寶台灣、掏空台灣？中國電商養套殺手段大揭密！」記者會，揭露中國大陸電商「淘寶」近日以指定授權外商公司的方式在台運作，並積極在台招募企業與個人商家「搬家」到淘寶。余宛如要求，陸資審查機制一定要加快調整，阻絕「外皮陸骨」的問題一再上演，同時也要求公平會要介入，調查是否有無不公平競爭。

余宛如指出，淘寶於2013年登台受阻，近期在台積極招募企業與個人上網開店，而運作「淘寶台灣」的為「英商克雷達投資有限公司」，該公司為英國克雷達投資有限公司在台新成立的公司，竟以阿里巴巴集團指定授權的方式，為阿里巴巴集團的淘寶網站在台招商運作。

經余宛如查證，英商克雷達投資有限公司甫於今年7月成立，為今年5月底在英國登記的「克雷達投資有限公司」台灣分公司，克雷達投資有限公司不但資本額登記只有1美元，公司登記地址竟與該公司秘書同一個地址，上層為開曼群島登記成立的克雷達投資控股有限公司，該公司成立不到一年公司負責人就換過，啟人疑竇。

余宛如表示，跨境電商發展是不對稱的新貿易模式，多是中國大陸廉價與低品質的商品長驅直入台灣，不僅課稅不易也催毀台灣產品與品牌，台灣電商平台無法與中國大陸公平競爭。再者，淘寶以其物流集貨能力推出「跨境供銷」開店模式，可從掌控上游貨源控制線上賣家，猶如重製中國大陸對台灣旅遊業養套殺的模式。余宛如要求，陸資審查機制一定要加快調整，阻絕「外皮陸骨」的問題一再上演，同時也要求公平會要介入，調查是否有無不公平競爭。

余宛如說，多層次的控股架構，不但隱藏了掌握實質控制力的人，也規避政府對開曼群島的敏感神經、規避陸資投資台灣的限制，讓一個一美元資本額的英商公司轉投資的台灣分公司，由被指定授權的方式把淘寶帶進台灣。

余宛如表示，台灣有非常多的個人、小商家，長期以來透過淘寶採購，在實體或是網路商店轉售賺取價差，未來如果變成依賴淘寶供貨，「等於阿里巴巴集團控制供應鏈，綑綁銷售權，台灣業者得到短期紅利，卻失去了主控權。未來就是聽話才有糖吃」。

▲余宛如召開「淘寶台灣、掏空台灣？中國電商養套殺手段大揭密！」記者會。（圖／余宛如辦公室提供）



余宛如指出，「跨境供銷」是淘寶與蝦皮最大差異，利用阿里巴巴長期掌握中國供應鏈與廠商資料的優勢，給台灣賣家的糖衣毒藥，每樣商品只授權給十家業者經銷，如同旅遊業的路權分配，一旦上鉤就回不了頭。她說，台灣電商產業極可能陷入猶如中國大陸對台灣旅遊業養套殺的模式，變成中國大陸對台經濟可以操控的對象。長遠來看，個人與小商家仰賴淘寶提供上游貨源，也會對台灣製造的產品與品牌造成極大的傷害。

余宛如認為，台灣有關陸資的限制已經無法防堵陸資繞道或偽裝僑外資來台，應該要趕快檢討。此外，過去對中國大陸來台投資的產業是以正面表列，但是台灣政府對電子商務與跨境電商的發展沒有與時並進，現在跨境電商平台已經改變國際貿易模式，台灣在電商平台所帶動的新貿易模式中相對弱勢，無法與中國大陸公平競爭，中國大陸電商平台往往侵門踏戶而來，台灣電商平台卻在進入中國大陸市場時遇到法規與非法規的障礙。

余宛如要求，經濟部投審會應詳細調查，對於淘寶台灣不法的部分盡快做出處置，同時也要求公平會介入，了解是否有不公平競爭的地方。

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