　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

蘋果、三星今年先後推出MiniLED顯示器試水溫，顯示微型化ＬＥＤ已是趨勢，隨著量產技術、生產成本達到成熟期，明年MiniLED供應鏈商機不可小覷。

文／林麗雪

就在雙十連假期間，根據Patently Apple的報導，美國蘋果公司又取得一項「驗證微器件轉移的光學驗證系統」專利，這項專利主要專注於巨量轉移，這個系統應用在包括光學成像與檢測Micro LED在供體基板和接收基板之間的轉移，而在取得這項專利技術後，蘋果在Micro LED的專利將涵蓋了從晶片設計、生產工藝到應用等一系列的相關技術，蘋果對於Micro LED顯示技術的布局「來真的」，也讓市場對於明年、甚至未來幾年的ＬＥＤ微型化商機寄予厚望！

ＬＥＤ微型化的商機，鴨子划水了多年，但市場對這個產業成長的質疑總是不斷，包括生產成本過高、量產進度慢、欠缺產品出海口等，都成了投資人對MiniLED及Micro LED族群投資卻步的主因。

請繼續往下閱讀...

ＬＥＤ微型化商機無限

確實，這些都是ＬＥＤ微型化過程中面臨的重要挑戰，也有人質疑，有了傳統ＬＥＤ顯示器、也有了OLED顯示器，MiniLED或Micro LED還有發展必要？

對此，集邦科技拓墣產業分析師陳恕勳點出了大家心中的盲點。他說，現有的ＬＣＤ或傳統的ＬＥＤ顯示器，都無法達到一百萬比一的高對比需求，而高對比顯示器的應用場域，一是在遊戲及電影上面會使用的暗畫面，需要透過高對比顯示器才能真正凸顯；再者，戶外的高亮視需求，也需要高對比的顯示器，穿戴裝置已是高應用趨勢，未來包括手環、手錶及ＡＲ應用都需要；更長遠來看，包括經常會在晚間行駛的車子，其顯示器也會有高對比的需求。

因此，陳恕勳直言，未來高對比顯示器勢必會成為標配的顯示器，而包括微型LED/OLED的需求都會增加，其中，ＬＥＤ不管在亮度、對比度及信賴性都比OLED更為優越，當ＬＥＤ縮小到可以自發光等級的時候，將會把OLED的應用給囊括進去，ＬＥＤ微型化之後的應用，也不會再被低估了。

MiniLED明年應用大爆發

但ＬＥＤ微型化之路，何以花了這麼長的時間，還未見明顯成果？原因就在於ＬＥＤ微型化的過程中，以量產已相當成熟的MiniLED來說，當業者要把晶粒從傳統大型ＬＥＤ每顆尺寸約一五○○微米（μm）縮小到一五○μm，整個供應鏈都需要增加額外的資本投資，不僅晶片顆粒數增加了、散熱需求也提高，上游晶片廠也因為晶片尺寸縮小，造成良率的損失，加上封裝廠也不可能用原本的ＳＭＤ打件去做，需要轉成ＣＯＢ的打件方式，無形中墊高了設備成本，這都是至今儘管MiniLED顯示器的量產成熟度已經很高，但價格仍不親民的主因。

但這並不是沒有解決的方法，陳恕勳認為，未來要解決成本過高的問題，一定要在背板及驅動上做優化，這兩項成本合計就占了MiniLED量產成本的五成上下。他分析，過往ＬＥＤ的驅動都是用ＰＣＢ板加驅動ＩＣ的方式去做被動式驅動，但如果顯示器加大，ＰＣＢ的用料及驅動ＩＣ的量也會增加，整個成本會往上墊高很多。

再者，陳恕勳分析，由於ＰＣＢ板的間寬線距無法做得太小，並不適合用在高解析度的顯示器上，但若把驅動的方式改成主動式，用玻璃背板式的驅動，這樣的好處是在玻璃背板上已經內建了電晶體，驅動只要做一個集成式的橫掃，就可以達到顯示器的效果，相對在驅動ＩＣ的使用上就可以減少很多，而量產背板早就是面板廠的優勢，加上玻璃背板的解析度一定比ＰＣＢ板來得更好，因此，不管在性能或成本上，主動式都比被動的ＰＣＢ板來得有優勢。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2062期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

理財周刊／台股跨過前高　還能買股票嗎？

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

理財周刊／台股跨過前高　還能買股票嗎？

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

台東參加大阪旅展吸人氣　主打熱汽球10週年及有機茶品

秋冬「柔和粉眼燻眼妝」必學，化身溫柔小姊姊

高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援史上第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

財經熱門新聞

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

用手機替手機投保！台新Richart新服務

韓國瑜「黃金變綠說」在網路發酵　央行澄清：金庫環境良好、管理完善

WeWork創辦人拿57億走人　員工氣憤向孫正義討遣散費

快訊／電子大廠回台又一家！英業達砸48億元擴廠、徵才上看千名人力

新百貨商場、新車熱銷帶旺消費　第三季零售營收創34季最大增幅

華映與企業工會達成大量解僱協議　11/30契約終止日資遣1900名員工

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

百貨周年慶戰火延燒　遠東SOGO全台7店業績上看108億元

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

「糖尿病視網膜病變」患者福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎

勞動部鼓勵僱主提供友善托育措施　補助最高300萬元

更多熱門

相關新聞

先探／產業龍頭股效應　外溢明顯

先探／產業龍頭股效應　外溢明顯

縱使貿易戰影響股市走勢，但龍頭股的地位卻不容小覷，不但靠著自身能力站穩腳步，更成為投資人布局的首選標的。

先探／台股新萬一時代

先探／台股新萬一時代

先探／謝金河：台火熱脹冷縮效應

先探／謝金河：台火熱脹冷縮效應

先探／內資抬頭價值股出列

先探／內資抬頭價值股出列

中國安防巨頭　啟動ＡＩ轉型

中國安防巨頭　啟動ＡＩ轉型

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面