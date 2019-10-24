先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

蘋果、三星今年先後推出MiniLED顯示器試水溫，顯示微型化ＬＥＤ已是趨勢，隨著量產技術、生產成本達到成熟期，明年MiniLED供應鏈商機不可小覷。

文／林麗雪

就在雙十連假期間，根據Patently Apple的報導，美國蘋果公司又取得一項「驗證微器件轉移的光學驗證系統」專利，這項專利主要專注於巨量轉移，這個系統應用在包括光學成像與檢測Micro LED在供體基板和接收基板之間的轉移，而在取得這項專利技術後，蘋果在Micro LED的專利將涵蓋了從晶片設計、生產工藝到應用等一系列的相關技術，蘋果對於Micro LED顯示技術的布局「來真的」，也讓市場對於明年、甚至未來幾年的ＬＥＤ微型化商機寄予厚望！

ＬＥＤ微型化的商機，鴨子划水了多年，但市場對這個產業成長的質疑總是不斷，包括生產成本過高、量產進度慢、欠缺產品出海口等，都成了投資人對MiniLED及Micro LED族群投資卻步的主因。

請繼續往下閱讀...

ＬＥＤ微型化商機無限

確實，這些都是ＬＥＤ微型化過程中面臨的重要挑戰，也有人質疑，有了傳統ＬＥＤ顯示器、也有了OLED顯示器，MiniLED或Micro LED還有發展必要？

對此，集邦科技拓墣產業分析師陳恕勳點出了大家心中的盲點。他說，現有的ＬＣＤ或傳統的ＬＥＤ顯示器，都無法達到一百萬比一的高對比需求，而高對比顯示器的應用場域，一是在遊戲及電影上面會使用的暗畫面，需要透過高對比顯示器才能真正凸顯；再者，戶外的高亮視需求，也需要高對比的顯示器，穿戴裝置已是高應用趨勢，未來包括手環、手錶及ＡＲ應用都需要；更長遠來看，包括經常會在晚間行駛的車子，其顯示器也會有高對比的需求。

因此，陳恕勳直言，未來高對比顯示器勢必會成為標配的顯示器，而包括微型LED/OLED的需求都會增加，其中，ＬＥＤ不管在亮度、對比度及信賴性都比OLED更為優越，當ＬＥＤ縮小到可以自發光等級的時候，將會把OLED的應用給囊括進去，ＬＥＤ微型化之後的應用，也不會再被低估了。

MiniLED明年應用大爆發

但ＬＥＤ微型化之路，何以花了這麼長的時間，還未見明顯成果？原因就在於ＬＥＤ微型化的過程中，以量產已相當成熟的MiniLED來說，當業者要把晶粒從傳統大型ＬＥＤ每顆尺寸約一五○○微米（μm）縮小到一五○μm，整個供應鏈都需要增加額外的資本投資，不僅晶片顆粒數增加了、散熱需求也提高，上游晶片廠也因為晶片尺寸縮小，造成良率的損失，加上封裝廠也不可能用原本的ＳＭＤ打件去做，需要轉成ＣＯＢ的打件方式，無形中墊高了設備成本，這都是至今儘管MiniLED顯示器的量產成熟度已經很高，但價格仍不親民的主因。

但這並不是沒有解決的方法，陳恕勳認為，未來要解決成本過高的問題，一定要在背板及驅動上做優化，這兩項成本合計就占了MiniLED量產成本的五成上下。他分析，過往ＬＥＤ的驅動都是用ＰＣＢ板加驅動ＩＣ的方式去做被動式驅動，但如果顯示器加大，ＰＣＢ的用料及驅動ＩＣ的量也會增加，整個成本會往上墊高很多。

再者，陳恕勳分析，由於ＰＣＢ板的間寬線距無法做得太小，並不適合用在高解析度的顯示器上，但若把驅動的方式改成主動式，用玻璃背板式的驅動，這樣的好處是在玻璃背板上已經內建了電晶體，驅動只要做一個集成式的橫掃，就可以達到顯示器的效果，相對在驅動ＩＣ的使用上就可以減少很多，而量產背板早就是面板廠的優勢，加上玻璃背板的解析度一定比ＰＣＢ板來得更好，因此，不管在性能或成本上，主動式都比被動的ＰＣＢ板來得有優勢。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2062期》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載