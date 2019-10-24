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「糖尿病視網膜病變」患者福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎

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▲「糖尿病視網膜病變」福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎。（圖／工研院提供）

▲左起為工研院服科中心工程師陳冠安、世界資訊通訊與服務業聯盟(WISTA)主席暨中華民國軟體協會理事長邱月香。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（24）日宣布，日前頒發素有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱的全球資通訊科技應用傑出貢獻獎(Global ICT Excellence Award)，表揚在資通訊產業具有傑出表現之企業或組織，工研院以「眼底鏡創新健康照護服務」拿下「傑出醫療應用獎」(Innovative eHealth Solutions )。

工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，糖尿病位居台灣十大死因之一，糖尿病患失明率更是一般人的25倍，而糖尿病視網膜病變是成年糖尿病併發失明最主要的原因，根據衛服部最新數據統計，至2018年約有近六成的糖尿病患未接受眼底影像檢查。

請繼續往下閱讀...

鄭仁傑表示，工研院透過資訊與通訊的軟硬體系統整合技術，早期偵測與篩檢糖尿病患眼部病變，大幅度降低醫院護理人員工作負擔，讓偏鄉慢性病患及長者可以至附近家醫科就診時，就能進行眼底攝影檢查，提高糖尿病患眼底篩檢率。

▲「糖尿病視網膜病變」福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎。（圖／工研院提供）

▲工研院「眼底鏡創新健康照護服務」提供全程自動化的自助式眼底攝影服務。（圖／工研院提供）

工研院「眼底鏡創新健康照護服務」提供全程自動化的自助式眼底攝影服務，其中的「糖尿病眼底影像AI決策支援系統」，可有效早期辨識視網膜病變的嚴重程度，輔助醫護人員透過電腦視覺處理技術，即時於自助眼底攝影過程中，自動偵測與追蹤使用者的瞳孔位置。

同時，依據患者的身高來智慧地調整下巴架的高度，不僅可以降低眼底鏡的操作複雜度，還可針對糖尿病患者的視網膜眼底影像進行病變嚴重程度分級，再加上友善的簡易分析報告讓患者可掌握自己的病症狀況，操作過程省時又便利，有助達到早期發現病症、即早治療的目標。

「眼底鏡創新健康照護服務」已與台灣的眼底鏡業者合作，並在診所進行場域驗證，近期也將與醫院展開合作，屆時糖尿病患者定期至新陳代謝科、家醫科回診時，就可透過眼底攝影儀器拍攝，甚至結合AI判讀，揪出病眼。

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