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先探／產業龍頭股效應　外溢明顯

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（圖／先探投資週刊 提供）

縱使貿易戰影響股市走勢，但龍頭股的地位卻不容小覷，不但靠著自身能力站穩腳步，更成為投資人布局的首選標的。

文／吳禹潼

受到美中貿易戰的影響，近一年以來，資本市場可以說是幾乎處於草木皆兵的狀態，一旦傳聞有什麼風吹草動，股價漲跌幅度如同坐雲霄飛車一般上沖下洗。也因此，投資人在選擇投資標的進行分析，往往會以公司在該產業當中的地位作為評價考量，若是能夠居於產業的龍頭位置，就代表著該公司具有一定程度的競爭優勢，在當前較為紛亂的市場局勢當中，更容易獲得投資人的青睞。

龍頭股體質穩健

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確實，產業龍頭在整體營運表現方面，往往能有較優於同業的表現。更進一步說，這些龍頭廠與其他公司相比，多半具有較為厚實的基本面，因此，即使股價因為消息紛亂而隨著大盤走跌，也能因為有所支撐而快速穩住陣腳。一旦產業面有好消息傳出，龍頭股就會率先東山再起，同時成為引導族群上漲的領頭羊，在這樣的狀況下來看，龍頭股確實具備長線的投資價值以及較難撼動的產業地位。

談到龍頭，當然不能不提到台股當中的權王台積電，以優異的營收與獲利證明自身全球晶圓代工龍頭地位，不僅是在美國股市掛牌的台積電ＡＤＲ衝破五○元大關，市值屢創新高，也帶動費城半導體指數創下新高。簡單來說，台積電的龍頭地位短期之內同業難以望其項背，確實，在看好台積電未來發展的前提之下，外資也給予其極高評價，不僅調升其評等，並給予其三四○～三六○元的目標價。

而電子股中的龍頭中，除了大家耳熟能詳的台積電以及股王大立光之外，ＩＣ設計的聯發科、晶圓檢測的精測、封裝測試的日月光投控、工業電腦的研華、矽晶圓的環球晶、砷化鎵的穩懋、鋰電池模組的新普、電源管理ＩＣ的茂達等，都可以說是榜上有名，有些雖然規模不如台積電龐大，但仍在自身利基型領域撐起一片天地。

日月光有望爆炸性成長

首先來看全球封測龍頭大廠日月光投控，受惠旗下封測及電子代工（ＥＭＳ）兩大方面的業務都同步成長，九月合併營收達四一一．四一億元，以月成長二．七五％、年成長四．七五％的成績，改寫單月營收歷史新高紀錄，進一步帶動第三季合併營收達一一七五．五七億元，季成長將近三成，同樣也創單季營收歷史新高，整體表現優於市場原先所預期。

法人認為，身為蘋果多項產品的主要系統級封裝模組供應商的日月光，在iPhone 11低價策略奏效，出貨量優於市場預期，再加上Apple Watch以及AirPods推出新品，預期銷售量將會持續成長，拉貨動能維持強勁態勢，因此，預期日月光今年封測的營收將年增超過一成，同時毛利率也有望維持在平均水準之上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2062期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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