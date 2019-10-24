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秀房租行情密件爭取客戶　正義房客問銀行：你們業務說租金可以降

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▲▼2019年上半年辦公室租金指數。（圖／台北市政府地政局提供）

▲銀行不動產租賃業務涉嫌將資產出租行情表洩漏給企業客戶遭起訴。（示意圖為2019年上半年辦公室租金指數／北市地政局提供）

記者劉昌松／台北報導

1名為外商銀行處理在台資產租賃業務的徐姓男子，為爭取企業客戶續租辦公室，竟拿出銀行其他已續約的行情表等密件，把談判籌碼攤在客戶面前，宣稱有降租空間，還好這個老企業房客充滿正義感，直接問銀行，「你們業務怎麼拿這個給我」，銀行大驚提告，台北地檢署24日依洩漏工商秘密、背信等罪起訴徐男。

據了解，徐男是物業公司派駐在外商銀行的業務代表，主要任務是幫忙外商銀行處理不動產出租事宜，2016年間，徐男為了爭取在台北市中正區承租辦公室的企業客戶續租，拿出銀行在中正區的其他資產租金價表、相關物價指數評估等文件給客戶。

▲特斯拉首次參加駭客大賽　提供破解者全新Model 3當獎品。（圖／路透社、pixabay、Tesla）

▲檢察官認為徐男洩漏談判底價機密同時違背銀行委託出租資產的任務。（示意圖／路透社、pixabay、Tesla）

徐男除了藉此遊說客戶，有機會降價續租，還略帶暗示地炫耀，自己因為有辦法、能力好，其他客戶因此會給他一些好處，原本想續租的老客戶看了文件後，不動聲色地找上銀行詢問，怎麼會讓業務代表拿這些東西給他看？

台北地檢署發現，這些資料中，包括資產租金價表等文件，平常都是鎖在銀行主管的櫃子裡，應該屬於銀行內部的業務機密沒錯，檢察官認定，徐男受託處理銀行名下資產出租業務，卻在談判協商前，就把行情機密底線洩漏給客戶，使得銀行失去談判籌碼，涉嫌背信以及洩漏工商秘密等罪。

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