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職能復健創造無限可能！賣粽子超過40年　7旬嬤重拾包粽樂趣

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▲門諾醫院復健科團隊舉辦活動，提前慶祝職能治療師節。（圖／門諾基金會提供，下同）

門諾醫院復健科團隊舉辦活動，提前慶祝職能治療師節。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

10月27日為職能治療師節，門諾醫院復健科團隊提前舉辦慶祝活動，除了有職能治療團隊精心拍攝的紀錄影片，還有動態體驗區以及有獎徵答與民眾互動，現場78歲之前經營粽子生意的吳姓阿嬤，透過職能復健後再度可以熟悉精巧的動作，包好一串串的粽子，阿嬤開心的説：「現在不做生意了，只包給家人吃」。

▲門諾醫院復健科團隊舉辦活動，提前慶祝職能治療師節。（圖／門諾基金會提供，下同）

▲▼現場有動態體驗區以及有獎徵答與民眾互動,也規劃「灶腳」裡小挑戰的活動，讓民眾對輔具有更深入的認識。

切香菇、熱鍋炒料到包餡綁粽，熟悉不過的動作，卻是吳姓阿嬤一年多來努力復健的成果。78歲的吳姓阿嬤，經營粽子生意超過40年，除了平常日的粽子批發，每到端午節生意好的時候，更是連夜加班包粽子，甚至全家人都得幫忙，但40年的包粽人生，卻隨著阿嬤身體疾病及手術的影響，身體越來越虛弱，讓她喪失了包粽的能力，即使阿嬤總是安慰自己可以好好休息，但心中難免失落，缺乏自信的她，笑容也跟著變少了。

▲門諾醫院復健科團隊舉辦活動，提前慶祝職能治療師節。（圖／門諾基金會提供，下同）
 
為了讓阿嬤重拾包粽樂及恢復自信，職能治療師陪著阿嬤從基本的生活訓練到肢體動作的加強，從原本的身體無力到肌力與體力的提升，看著阿嬤一天天的進步，職能治療師乘勝追擊著手設計與粽子有關的活動分析，如綁繩、填料；並經由不斷地反覆練習，阿嬤終於重拾包粽能力，看著自己包好的粽子一串串的懸掛著，她開心的說，現在不做生意了，只包給家人吃就好。

▲門諾醫院復健科團隊舉辦活動，提前慶祝職能治療師節。（圖／門諾基金會提供，下同）
 
門諾醫院職能治療師邱牧恩說，職能治療與民眾的生活息息相關，除了透過有目的的復健設計，也期盼失能者或患者在有效率的復健中，逐步達成目標，訓練自己在最少的協助下，完成自己想做的事，回復正常的生活。今年的活動設計以「創新職能、無限可能」為主題，現場除了透過個案故事的分享，也規劃「灶腳」裡小挑戰的活動，讓現場民眾體驗當「手」不方便時，如何透過輔具來吃飯、切菜或是削皮，讓民眾對輔具有更深入的認識。
 
能看到患者重新找回自信，做自己想做的事，那個燦爛滿足的笑容就是對職能治療師最好的回饋。治療師賴雨潼說，復健的過程雖然需要時間，雖然有時候會很辛苦，但只要不放棄就一定會有成果。
 
邱牧恩強調，透過職能治療師的協助，不僅幫患者建立生活功能，當患者因疾病影響而無法再回復正常功能時，至少可以協助患者透過環境的支持，發展淺能，重拾自己喜歡的活動，進而找回人生的價值與意義。

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