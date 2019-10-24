　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／台股新萬一時代

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

資金行情點燃，台股「萬一」逐漸成為常態；iPhone 11手機熱銷，蘋概股當仁不讓，吸引外資回補，貫穿今年台股主流的5G相關股依舊發燒，PCB、PA族群不時閃現亮點！

文／方亞申

美國聯準會即將在十月底召開決策會議，目前金融市場預料再度調降利率的機率高達九成，也刺激台幣持續升值，外資匯入情況不變，也使台股來到一一二○○點之上持續盤堅。其中蘋概股、半導體、５Ｇ相關的ＰＣＢ及ＰＡ股價持續上漲；內資也在資產及營建找到出口，台股資金行情方興未艾。

美股陸續公布季報，率先起跑的以金融股表現最好，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗等，只是兩檔重量級股波音及嬌生紛傳利空，前者飛行系統有問題，後者爽身粉有含癌物質，兩者股價重挫，使得道瓊指數較弱勢，不過這與財報無關。在已公布的標普公司中約有超過七成符合或超過預期，雖然季獲利將持續衰退，但市場已都能接受。接下來將有微軟、特斯拉、超微、賽靈思等都在未來兩周公布財報，以最先公布財報的Netflix較市場預期好而上漲，未來重量級科技股財報動見觀瞻。

請繼續往下閱讀...

再來就是聯準會開會，美國若再降息，那麼十月以來已經有印度、澳洲、韓國等降息，意味全球資金還是很多，即便負利率資金超過十三兆美元，但依舊錢滿為患。加上美國放出風聲可能十二月不對中國加徵關稅，現階段利空較少，而費半指數有權值最大的台積電股價創新高，指數創歷史新高拉回，最近ＡＭＤ推出新處理器，股價開始走強；應材也在台積電加大資本支出下，股價表現不錯，只要費半指數站在一五七○點之上都屬強勢。

外資加速回補 助漲台股

美股穩中透強，歐洲股市雖企業獲利不太好，但法、德股市指數也在今年高點附近；日本則創今年新高，最弱勢股市之一韓國也來到年線二一○○點附近。第三季ＧＤＰ創下近二七年來最低紀錄只有六％的中國，上證指數則在三千點附近，但股王貴州茅台則在歷史新高附近；中國平安保險也在高檔，５Ｇ相關股的深南電路也是高姿態。

十月以來，全球股市震盪或盤堅，資金效應正在發酵。而全球資金多，注入ＥＴＦ資金只增不減，大多買進大型營運績效好的公司，包括蘋果、微軟、谷歌等，當然也包括台積電。最近蘋果股價再創歷史新高來到二四○美元，想想去年在美中貿易大戰下，最後一個交易日蘋果最低股價為一四二美元，收在一四八．二六美元，累計今年以來漲幅高達六二％，漲幅不輸中小型股，且總市值再度從微軟手奪下美國第一、達一．○九兆美元。而美股現在蘋果及微軟總市值都超過一兆美元，相互爭輝。蘋果股價表現好，主要就是推出的iPhone 11手機銷售量好，尤其在中國大陸再度擊敗華為。蘋果手機賣得好，好到蘋概股，台灣包括台積電、大立光、臻鼎ＫＹ、可成、華通、燿華、正崴、和碩、鴻海等供應鏈股價得以震盪趨堅。尤其台積電及鴻海，一個是台灣賺最多錢、一個是營收最高公司，有基本面支撐，低檔就有限，也是台股的最重要支撐。漲幅最小的鴻海，股價低於淨值八七．七六元，最近也創近三個月最高，站上所有均線之上，在蘋果帶動下吸引外資回補，開始補漲。蘋概股盤堅，反映預期蘋果新機年底銷售旺季可望賣得更好，以及明年初蘋果再推一支中價位新機。這些個股股價緩漲。

十月以來外資買超台股超過七四四億元，加上九月買超八九七億元，合計超過一千六百億元，超過七、八月賣超金額一三四○億元，外資加速回補台股，台股這一波較美股還強，是全球股市前段班，主要拜台積電屢創新高之賜，業績好、大幅增加資本支出甩開與三星距離，當然股價不會只漲不回，短線算是漲多拉回，但低檔還是會有固定買盤，下次買點可視日ＫＤ值何時交叉向上。日月光投控、大立光等亦同。不過較好是台積電拉回但鴻海止穩盤堅向上，七七元以下底部逐漸形成，成為繼股王及權值王之後，電子股另一隻腳。還有今年大好的聯發科，５Ｇ晶片將在年底推出，全球目前只有高通及聯發科兩家最大，有助業績上升，也獲外資調升評等。

台積電供應鏈雨露均霑

這次台積電居功厥偉，七奈米滿載、明年五奈米投產，高階製程在５Ｇ及ＡＩ訂單來得較預期快，全球幾乎八至九成以上市場只能仰賴台積電，大客戶蘋果、華為、高通、聯發科、ＡＭＤ、賽靈思等，個個都是強棒，已到了要提前半年下訂單，預估獲利成長將較營收成長還高出許多。最重要的是，外資看資本支出，台積電一口氣將過去每年約一○○至一一○億美元資本支出拉高至一四○～一五○億美元，主要用在七奈米擴增及五奈米推出，更拉大與第二名三星距離，如此外資所給的ＰＥ將調高，之前本刊已提出近四年來台積電ＰＥ每年約呈現兩倍的提升，若明年ＥＰＳ能落在十五至十六元之間，股價的確可能上看三四○至三六○元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2062期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

理財周刊／台股跨過前高　還能買股票嗎？

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

理財周刊／金價狂飆　投資黃金懶人包(二)

理財周刊／嘉威生活明年獲利挑戰五元

台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

理財周刊／台股跨過前高　還能買股票嗎？

理財周刊／股息殖利率高　最大吸引力

先探／MiniLED量產起飛　拐點將至

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援史上第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

快訊/英貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

財經熱門新聞

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

用手機替手機投保！台新Richart新服務

韓國瑜「黃金變綠說」在網路發酵　央行澄清：金庫環境良好、管理完善

WeWork創辦人拿57億走人　員工氣憤向孫正義討遣散費

快訊／電子大廠回台又一家！英業達砸48億元擴廠、徵才上看千名人力

新百貨商場、新車熱銷帶旺消費　第三季零售營收創34季最大增幅

華映與企業工會達成大量解僱協議　11/30契約終止日資遣1900名員工

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

百貨周年慶戰火延燒　遠東SOGO全台7店業績上看108億元

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

「糖尿病視網膜病變」患者福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎

勞動部鼓勵僱主提供友善托育措施　補助最高300萬元

更多熱門

相關新聞

先探／謝金河：台火熱脹冷縮效應

先探／謝金河：台火熱脹冷縮效應

經常往來港台兩地的經濟學家陶冬博士最近在演講中指出，美國邁向零利率只是時間的問題，未來十年全球將進入「零負利率」時代，陶冬警告說：「如果你的錢仍放在銀行，你會死無葬身之地！」他呼籲投資人要及早鎖定利率、尋找具合理回報的好資產。陶冬的這一席話，也凸顯了台股的投資價值。

先探／內資抬頭價值股出列

先探／內資抬頭價值股出列

台股再度刷新29年新高紀錄　收盤上漲80點收11,320點

台股再度刷新29年新高紀錄　收盤上漲80點收11,320點

台股再度刷新29年新高！　早盤一度上漲45點　

台股再度刷新29年新高！　早盤一度上漲45點　

小資族可以借錢投資嗎？

小資族可以借錢投資嗎？

關鍵字：

先探投資週刊股市

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面