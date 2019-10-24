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先探／謝金河：台火熱脹冷縮效應

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

經常往來港台兩地的經濟學家陶冬博士最近在演講中指出，美國邁向零利率只是時間的問題，未來十年全球將進入「零負利率」時代，陶冬警告說：「如果你的錢仍放在銀行，你會死無葬身之地！」他呼籲投資人要及早鎖定利率、尋找具合理回報的好資產。陶冬的這一席話，也凸顯了台股的投資價值。

大家都發現十月以來台積電股價漲不停，目前市值大約是七．五兆，今年至少已有三成漲幅，但是本益比二三．七一倍，殖利率達二．七六％，這相對很多大市值公司如中國的貴州茅台殖利率一．二四％，海天味業只有○．九二％，或是美國Apple一．四％，Nvidia○．三五％，微軟一．三六％，台積電的股息殖利率仍是令人刮目相看，這也是台股今年強勢的主因之一。

台商回流扭轉了台股宿命

請繼續往下閱讀...

今年全市場都看衰股市的表現，我對台灣經濟一直保持樂觀的信心，一個是過去卅年台商資金出走，台灣的人流、物流、金流，單向往中國流出造成的經濟頹勢，而今年台商回流，扭轉了這個宿命，這是台股底氣增強的主因；二是台股殖利率高，這是全球數一數二高殖利率的市場，當全球負殖利率債券從十五兆美元跑到十七兆美元的時候，這個時候所有能創造高報酬的資產都會變得炙手可熱。

去年底當全市場都悲觀的時候，京城銀行戴誠志董事長說，台股站在萬點以上的時間會比萬點以下長，這話已得到驗證。另外，券商公會理事長賀鳴珩說，台股將走出具台灣特色的行情，殖利率將是重要關鍵，這句話也完全說對了，過去投資人喜歡追求賺差價，有賺就跑，或是使盡全力做當沖，後來發現只賺到蠅頭小利，反而失去賺大波段利益的機會，這是台股生態的一個巨大變化。

現在往下看要十分注意的是台股過去幾年，在資金外流的情況下，完全讓外資撐住大局，外資報告經常左右台股半邊天，但最近台股在內資回流下，正逐漸出現過去難得一見的內資行情，像廿一日拉到漲停板的台火、勤益控股、泰豐、六福或大漲的士紙、嘉泥，都是市場過去大家熟知的資產股，而《先探週刊》提到好幾期的國產、南港輪胎大漲，更讓人驚嘆。

一個南港輪胎的開發案「世界明珠」，因為聯強國際斥資五○．八七億買下十五個樓層，股價從廿二．六元拉升到五九．四元，在南港區有地的國產跟著從七．八五元拉升到十四．二元，這個內資回流帶動的資產效應正逐漸啟動，大家也慢慢發現一九八九年台股告別一二六八二前的資產股投機力道逐漸在台股市場顯現。

大家稍微回憶一下，在八九年前夕，台股奔向萬點的路上，那時國泰人壽股價漲到一九七五元，三商銀漲到一一五○元左右，併入永豐金的台北企銀一度漲到一一八○元，中華開發漲到一○七五元，台股在一二六八二的路上有六檔金融股超過千元，後來金融股崩跌，也導致台股暴跌萬點悲劇。

台火很少有虧損紀錄

但最能體現過去卅年台灣價值萎縮的代表作是台火。在資產股狂飆的年代，台火股價一度大漲到一四二○元，但是台灣資金出走，台火股價後來最慘跌到剩二元，這是個可怕的悲劇。但大家仔細一看，台火很少有虧損紀錄，去年ＥＰＳ○．一二元，今年上半年ＥＰＳ○．二一元，每股淨值十二．五二元，但是這一年來股價最低跌到八．五四元，火柴本業已不行，但靠著汽車租賃及營建，資產出租仍能保有獲利，但儘管沒有虧損，本業沒有什麼競爭力，卅年來很少受到市場人士的注意，二十一日突然拉漲停，也算是個意外。

同樣地，勤益調整為投資控股公司，旗下有紡織、電子、地產三大事業，每年有超過二億元的長期租金收入，這回股價從十六．八五元漲到二七．九元，泰豐跟進上漲，是受了南港的激勵。而資產股的蔓延效應，連持續虧損的六福也寫下九．○五元的新高紀錄。六福的六福皇宮已結束營業，南港萬怡漸入佳境，另一個重心在長春路的危老都更，這是六福續命神丹，威力不可小看。

台股在台積電推進下，二十二日加權指數收盤來到一一二七一．二五，上周我特別提到要有守株待兔的觀念，很多個股很難掌握上漲的點，但是只要有價值的個股，一定會被市場充沛的資金看中，這個時候看到漲停板再去追就來不及了，未來操作必須留意幾個重點。一是今年５Ｇ概念相關個股，股價多數發揮到淋漓盡致的地步，像雙鴻、超眾、力致、泰碩等無不大漲，ＰＡ相關的穩懋、宏捷科，及ＰＣＢ、銅箔基板等都創了很大的漲幅，這些熱門的５Ｇ題材股，等到第三季財報出來，如果業績夠好，正好可以把股價撐在高點；反之，若業績不如預期，股價可能大跌，留意這類利多的個股。

像雙鴻從四五元漲到二四二．五元，第三季營收比去年同期成長四五．五％，ＥＰＳ必須要三．五元到四元以上才能支撐高股價；超眾第三季營收已不如第二季，股價就上不去了；宏捷科上半年ＥＰＳ只有○．五九元，下半年放量，一季ＥＰＳ至少要一．五元才能撐高股價；同樣穩懋站上三○○元以上都是高價區，也不宜一直追高。最近台燿驚傳失去Google訂單，股價就重重摔了一跤。這類高基期股必須交出漂亮成績單，股價才容易停留在高檔，目前銅箔基板的股價在四○幾元的金居因為連結ＡＭＤ，看起來比較有空間。

基本面紮實　股價易漲

二是從低基期股切入，最近矽晶圓以環球晶、被動元件以國巨為標竿，市場悲觀預期已轉為中性，對照股價大約都回到年線附近；換句話說，被動元件與矽晶圓產業經過一年半的調整修正，股價正好回到多空均衡的位置，若是基本面利多夠充實，股價易漲難跌，保守的資金可以留意這兩大族群中線型率先扭轉為多頭排列的個股。這當中如保護元件及天線的佳邦已轉為多頭排列，營收連續兩個月創歷史新高，股價離淨值不遠，去年靠著華新科，擊退國巨的凱美，這一筆四．五億元的私募，華新科是以每股四○．七元入股，佳邦形成雙龍搶珠，經營團隊不願受國巨控制，投入華新科麾下，可以想見佳邦具有重要戰略位置，未來５Ｇ天線題材會有很大的發揮空間。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2062期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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