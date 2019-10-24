母過世「代筆遺囑」房產只給老二　兄弟鬩牆鬧上法院

▲老婦人立下代筆遺囑被大兒子質疑無效告上法院。（示意圖／視覺中國CFP）



記者陳豐德／基隆報導

基隆一名老婦人12年前在3女兒的帶領下，前往律師事務所製作「代筆遺囑」，內容表示要把基隆市一處房產過戶給二兒子。2018年4月老婦人過世後，長子質疑母親當時口齒不清因此遺囑無效並提告，基隆地院審理後認為此代筆遺囑為有效遺囑，駁回告訴。

判決書指出，老婦人於2018年過世之後，長子發現原本在母親名下的房子被遺囑登記在老二的名下，調查後才發現，早在2007年12月3妹就帶著母親離開安養院，到法律事務所製作代筆遺囑，但觀看當時光碟影片時發現母親口齒清楚，母親在立遺囑時曾說「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」代筆人竟回稱「房子不是要給老二嗎？」長子認為遺囑並非母親的真意。

但被告次子則表示，遺囑是代筆人逐條跟母親討論後確認的，母親雖曾說「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」，但這僅是她之疑問，後經在場人向她說明後，母親仍決定要將該房地給予自己。

法官勘驗光碟後發現，遺囑在製作時有律師及見證人在場，且經由律師宣讀後，由老婦人及見證人蓋章後完成；代筆人在寫遺囑時也有向老婦人詢問，且老婦人也有明確回答，認定此代筆遺囑不是以誘導方式製作，因此駁回提告。