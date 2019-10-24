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他飆車撞死人喊賠500萬　老母努力籌錢「庭上委屈哽咽」：我打工盡量賠

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▲謝亞軒,車禍。（圖／記者柳名耕攝）

▲謝男（持礦泉水）在南京東路上飆車撞死人，於10月4日出庭時喊賠500萬，卻因在執行只能由母親籌錢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

年輕人衝動下犯罪，後果卻往往由家人來承擔，看著年邁的家長，為了孩子不斷向受害家屬低頭，實在叫人不忍…。謝姓男子2018年10月間，於下班尖峰時段在南京東路上與黃姓男子飆車，失控撞死3名路人；謝姓男子於10月4日民事出庭時，表示願賠3名受害者各500萬。北院10月24日再度開庭，只見身形瘦小的謝男母親，支支吾吾地與法官討論如何賠償，還一度到庭外打電話找親友籌錢，在被告席上的謝男卻始終表情木然，顯得格外諷刺。

其中一位受害者的家屬，今日出庭表示願接受500萬元賠償，當法官與謝母討論賠償細節時，只見瘦弱的謝母，以微弱的聲音向法官表示，這陣子向親友籌了300萬元，今日也帶了100萬現金要賠，但她目前靠打工維生，家境也很普通，光籌這300萬已費盡心力，剩下的部分真的不知道該怎麼辦…。

法官見謝母面有難色，遲遲提不出具體方案，便先請受害者家屬到庭外等候，要單獨與謝母討論，過程中謝母支支吾吾說著籌錢的難處，她實在是能力有限，被告席上的謝男則呆看著母親不發一語。

就在謝母為確定分期方案，到庭外打電話向親友求助時，被害者家屬也與律師討論完畢，表示500萬元的賠償，扣除已領到的200萬元強制險、今日謝母的100萬元現金，剩餘200萬元部分，會先向犯罪被害人保護協會請領補償，若不足部分再讓謝家分期。（強制險及補償金部分，皆由單位先給付受害家屬，再向被告求償）。

雙方達成共識後，謝母當庭將100萬元現金交給被害家屬，律師點收時，她雙手緊握，向被害人妻子哽咽道歉，訴說著自己賠償的誠意，及家中的困難之處；只見2位母親惺惺相惜，談話間頻頻點頭，並不時出手安撫彼此，希望逝者安息，生者的傷痛也能得到撫平。

最後被害人的妻子告誡謝男，執行完畢後要好好做人，更要孝順母親；法官也提醒謝男該有所表示，只見明是肇事者、卻一路「待機」的謝男終於回神，起身向被害家屬道歉，表示願盡最大努力賠償，謝母也希望取得受害家屬的帳戶，表示在謝男執行期間，她能賠多少就先賠。今日雖達成和解，但謝男仍須面對另2名受害者家屬的賠償，而謝母也不知還要為孩子付出多少，贖罪的路上依舊困難重重。

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